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Помер український телеведучий Олесь Терещенко

Влітку минулого року стало відомо, що в Терещенка рак
12 березня ввечері помер відомий український журналіст та телеведучий Олесь Терещенко.
Помер український телеведучий Олесь Терещенко Фото: facebook.com/ot.profile

Про це повідомила його колега Юлія Спасокукоцька на своїй сторінці у Facebook. Влітку минулого року стало відомо, що в Терещенка рак.

"Вчора ввечері від нас пішов Олесь Терещенко. Я не знала більш оптимістичної, витриманої людини. Боєць. Він боровся, як лев. У суботу провідувала його в лікарні, вітав всіх жінок з 8 березням. До останнього усміхався", - йдеться у повідомленні Спасокукоцької. 

Як відомо, Терещенко був ведучим ТСН, згодом очолив відділ міжнародних новин. Протягом останніх років працював на UA:Перший.

Нагадаємо, що минулоріч відомий український спортивний журналіст, коментатор і телеведучий Олександр Мащенко помер на 39-му році життя під час заняття спортом.

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13 03 2018 09:51
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