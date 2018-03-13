CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ12 березня ввечері помер відомий український журналіст та телеведучий Олесь Терещенко.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Помер український телеведучий Олесь Терещенко
Влітку минулого року стало відомо, що в Терещенка рак
Фото: facebook.com/ot.profile
Про це повідомила його колега Юлія Спасокукоцька на своїй сторінці у Facebook. Влітку минулого року стало відомо, що в Терещенка рак.
"Вчора ввечері від нас пішов Олесь Терещенко. Я не знала більш оптимістичної, витриманої людини. Боєць. Він боровся, як лев. У суботу провідувала його в лікарні, вітав всіх жінок з 8 березням. До останнього усміхався", - йдеться у повідомленні Спасокукоцької.
Як відомо, Терещенко був ведучим ТСН, згодом очолив відділ міжнародних новин. Протягом останніх років працював на UA:Перший.
Нагадаємо, що минулоріч відомий український спортивний журналіст, коментатор і телеведучий Олександр Мащенко помер на 39-му році життя під час заняття спортом.
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13 03 2018 09:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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