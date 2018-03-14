CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа 77 році життя помер відомий вчений і популяризатор науки Стівен Хокінг.
Спікер родини відомого та культового вченого Стівена Хокінга повідомив про те, що цієї ночі культовий науковець помер.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Помер вчений Стівен Хокінг
Хокінгу було 76 років
Стівен Хокінг. Фото: telegraph.co.uk
Про це передає ВВС.
Про смерть вченого повідомив представник його сім'ї.
Спікер родини відомого та культового вченого Стівена Хокінга повідомив про те, що цієї ночі культовий науковець помер.
На даний момент очікуються деталі від офіційних представників близьких вченого.
Стівен Хокінг (1942-2018) був фізиком-теоретиком та популяризатором науки. Вивчав теорію виникнення світу в результаті Великого вибуху та теорію чорних дір.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
14 03 2018 06:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- Макрон пропонує посилити міграційне законодавство у Франції