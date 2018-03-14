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Помер вчений Стівен Хокінг

Хокінгу було 76 років
На 77 році життя помер відомий вчений і популяризатор науки Стівен Хокінг.
Помер вчений Стівен Хокінг Стівен Хокінг. Фото: telegraph.co.uk

Про це передає ВВС.

Про смерть вченого повідомив представник його сім'ї.

Спікер родини відомого та культового вченого Стівена Хокінга повідомив про те, що цієї ночі культовий науковець помер.

На даний момент очікуються деталі від офіційних представників близьких вченого.

Стівен Хокінг (1942-2018) був фізиком-теоретиком та популяризатором науки. Вивчав теорію виникнення світу в результаті Великого вибуху та теорію чорних дір.

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14 03 2018 06:25
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