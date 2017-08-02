Помер відомий радянський і український футбольний воротар Віктор Чанов
Смерть настала близько 19:50 8 лютого.
Про це повідомило видання "Гордон", з посиланням на рідних Чанова.
Чанов народився в 1959 році в Донецьку. На професійному рівні почав грати в 19-річному віці. Три роки – з 1978-го по 1981-й – він провів у донецькому "Шахтарі", потім перейшов в київське "Динамо". У столичній команді Чанів виступав дев'ять років – до 1990 року. За збірну СРСР у період з 1982-го по 1990 рік Віктор Чанов зіграв 21 матч, в яких пропустив вісім голів.
Чанов – триразовий чемпіон СРСР, п'ятиразовий володар Кубка СРСР. Крім того, з "Динамо" в 1986 році він став переможцем Кубка володарів кубків (попередник Кубка УЄФА і Ліги Європи).
З 1995 року почав тренерську кар'єру, зокрема, працював тренером у "ЦСКА-Борисфен" і київському "Динамо".
Нагадаємо, на 80-му році життя помер нардеп від "Народного фронту" Петро Ванат.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
влажность:
давление:
ветер: