Помер відомий радянський і український футбольний воротар Віктор Чанов

Відомий радянський і український футбольний воротар, тренер Віктор Чанов помер сьогодні, 8 лютого.

Смерть настала близько 19:50 8 лютого.

Про це повідомило видання "Гордон", з посиланням на рідних Чанова.

Чанов народився в 1959 році в Донецьку. На професійному рівні почав грати в 19-річному віці. Три роки – з 1978-го по 1981-й – він провів у донецькому "Шахтарі", потім перейшов в київське "Динамо". У столичній команді Чанів виступав дев'ять років – до 1990 року. За збірну СРСР у період з 1982-го по 1990 рік Віктор Чанов зіграв 21 матч, в яких пропустив вісім голів.

Чанов – триразовий чемпіон СРСР, п'ятиразовий володар Кубка СРСР. Крім того, з "Динамо" в 1986 році він став переможцем Кубка володарів кубків (попередник Кубка УЄФА і Ліги Європи).

З 1995 року почав тренерську кар'єру, зокрема, працював тренером у "ЦСКА-Борисфен" і київському "Динамо".

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