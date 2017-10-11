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Помер відомий сатирик Михайло Задорнов

В останній рік життя письменник-сатирик боровся з онкологічним захворюванням
Письменник, сатирик Михайло Задорнов помер на 70-му році життя.
Помер відомий сатирик Михайло Задорнов Фото: з вільних джерел

Інформацію про смерть Задорнова підтвердив "РБК" його колега Роман Карцев.

Також про це повідомила Агентству міських новин "Москва" телеведуча Регіна Дубовицька:

"Так, дійсно, Михайло Миколайович помер. Більше нічого не можу сказати, інформація несподівана ", - сказала вона.

Факт смерті письменника також підтвердили в прес-службі телеканалу "РЕН-ТВ", в ефірі якого виходила передача Задорнова.

Водночас представник артиста в розмові з радіостанцією "Говорить Москва" не підтвердила і не спростувала цю інформацію.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Задорнов повернувся до православної церкви і соборувався.

Нагадаємо, в 2016 році Задорнов на особистій сторінці в соцмережі розповів про "серйозний недуг", який потрібно було лікувати "негайно". Після цього сатирик проходив лікування за кордоном, в онкологічному відділенні берлінської клініки "Шаріте" йому зробили біопсію мозку. Далі було лікування в Прибалтиці, в одній з приватних клінік Юрмали йому провели операцію, курс хіміотерапії і ряд відновлювальних процедур. Однак, незважаючи на тимчасовий успіх, виявилося, що всі старання медиків не принесли результатів.

Зазначимо, що в Україні Задорнов був персоною нон грата. 11 березня 2014 року він підписав звернення діячів культури Російської Федерації на підтримку політики президента РФ Володимира Путіна в Україні та Криму.

Задорнов народився в 1948 році в латвійській Юрмалі. Він був Членом Спілки письменників Росії. За своє життя він написав понад десяти книг в жанрі ліричних і сатиричних оповідань, подорожніх заміток, нарисів.

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10 11 2017 10:16
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