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Помер відомий шведський діджей Avicii

Він помер в Омані
У п'ятницю, 20 квітня, в Омані у віці 28 років помер шведський діджей Тім Берглінг, відомий під сценічним ім'ям Avicii (Авічі).
Помер відомий шведський діджей Avicii Фото: EPA/UPG

"З глибокою скорботою ми повідомляємо про смерть Тіма Берглінга, також відомого як Авічі. Сім'я спустошена, і ми просимо всіх поважати їх, необхідно забезпечити конфіденційність у цей важкий час. Ніяких подальших заяв не буде", - цитує BBC заяву оточення шведського музиканта.

Avicii народився 1989 року і за свою нетривалу кар'єру двічі був номінований на "Греммі". Деякий час входив до числа найбільш високооплачуваних діджеїв світу.

У 2017 році Avicii випустив кліп на спільну пісню з Ритою Орой "Lonely Together", який був знятий у Києві.

Нагадаємо, що на 87-му році життя помер відомий режисер Мілош Форман.

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21 04 2018 13:16
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