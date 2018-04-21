CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ п'ятницю, 20 квітня, в Омані у віці 28 років помер шведський діджей Тім Берглінг, відомий під сценічним ім'ям Avicii (Авічі).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Помер відомий шведський діджей Avicii
Він помер в Омані
Фото: EPA/UPG
"З глибокою скорботою ми повідомляємо про смерть Тіма Берглінга, також відомого як Авічі. Сім'я спустошена, і ми просимо всіх поважати їх, необхідно забезпечити конфіденційність у цей важкий час. Ніяких подальших заяв не буде", - цитує BBC заяву оточення шведського музиканта.
Avicii народився 1989 року і за свою нетривалу кар'єру двічі був номінований на "Греммі". Деякий час входив до числа найбільш високооплачуваних діджеїв світу.
У 2017 році Avicii випустив кліп на спільну пісню з Ритою Орой "Lonely Together", який був знятий у Києві.
Нагадаємо, що на 87-му році життя помер відомий режисер Мілош Форман.
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21 04 2018 13:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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