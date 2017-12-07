Помер відомий український спортивний журналіст Олександр Мащенко
"У мене в сумці лежить його гонорар, в календарі стоїть зустріч на наступному тижні, тільки от позавчора ми говорили... Складно повірити і прийняти, що більше його немає", – написала на своїй сторінці у Facebook його колега Вікторія Веремієнко.
Зазначимо, що Мащенко стояв біля витоків зародження українського спортивного телебачення. Зокрема, він був співробітником першого такого телеканалу в Україні – "Мегаспорт".
Додамо, що колеги Мащенка та спортсмени висловлюють свої співчуття на його Facebook-сторінці.
"Він без перебільшення був кращим спортивним журналістом країни. І взагалі кращим з тих, яких я коли-небудь знав... Хороша людина... Світла пам'ять. Спочивай з миром. Світла пам'ять. Сумуємо. Складно інші слова підібрати", – написав український легкоатлет Дмитро Дем’янюк.
Нагадаємо, що в центрі Одеси невідомі напали на одеську журналістку, учасницю розслідувальної "Групи 2 травня", рухів "Генпротест" і "Зелений лист" Світлану Підпалу.
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