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Помер відомий український спортивний журналіст Олександр Мащенко

Колеги Мащенка та спортсмени висловлюють свої співчуття на його Facebook-сторінці
Відомий український спортивний журналіст, коментатор і телеведучий Олександр Мащенко помер на 39-му році життя під час заняття спортом.
Помер відомий український спортивний журналіст Олександр Мащенко Олександр Мащенко. Фото: з вільних мереж

"У мене в сумці лежить його гонорар, в календарі стоїть зустріч на наступному тижні, тільки от позавчора ми говорили... Складно повірити і прийняти, що більше його немає", – написала  на своїй сторінці у Facebook його колега Вікторія Веремієнко.

Зазначимо, що Мащенко стояв біля витоків зародження українського спортивного телебачення. Зокрема, він був співробітником першого такого телеканалу в Україні – "Мегаспорт".

Додамо, що колеги Мащенка та спортсмени висловлюють свої співчуття на його Facebook-сторінці.

"Він без перебільшення був кращим спортивним журналістом країни. І взагалі кращим з тих, яких я коли-небудь знав... Хороша людина... Світла пам'ять. Спочивай з миром. Світла пам'ять. Сумуємо. Складно інші слова підібрати", – написав український легкоатлет Дмитро Дем’янюк.

Нагадаємо, що в центрі Одеси невідомі напали на одеську журналістку, учасницю розслідувальної "Групи 2 травня", рухів "Генпротест" і "Зелений лист" Світлану Підпалу.

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12 07 2017 16:56
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