CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПочесний глава видавничого дому Conde Nast Семюель Ірвін Ньюхауз помер на 89-му році життя.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Помер власник журналів The New Yorker і Vogue
Йому було 89 років
Фото: Getty Images
Про це повідомляє Vogue.
Ньюхауз разом зі своїм братом Дональдом володів Advance Publications. До портфелю цієї компанії належать The New Yorker, Vogue, Vanity Fair, Architectural Digest і низка інших журналів. Також Adavance Publications володіє контрольним пакетом акцій Discovery Communication.
Компанія була заснована батьком Семюеля і Дональда у 1922 році.
Упродовж 40 років аж до 2015 року Семюель Ньюхауз керував журнальним підрозділом – Conde Nast Publications. У 2015 році він пішов у відставку і зайняв пост почесного глави Conde Nast.
У 2016 році журнал Forbes оцінював статки Ньюхауза у $13 млрд.
Нагадаємо, засновник журналу Playboy Х'ю Хефнер помер у віці 91 року в США.
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01 10 2017 19:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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