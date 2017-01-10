Помер власник журналів The New Yorker і Vogue

Йому було 89 років

Почесний глава видавничого дому Conde Nast Семюель Ірвін Ньюхауз помер на 89-му році життя.

Про це повідомляє Vogue.

Ньюхауз разом зі своїм братом Дональдом володів Advance Publications. До портфелю цієї компанії належать The New Yorker, Vogue, Vanity Fair, Architectural Digest і низка інших журналів. Також Adavance Publications володіє контрольним пакетом акцій Discovery Communication.

Компанія була заснована батьком Семюеля і Дональда у 1922 році.

Упродовж 40 років аж до 2015 року Семюель Ньюхауз керував журнальним підрозділом – Conde Nast Publications. У 2015 році він пішов у відставку і зайняв пост почесного глави Conde Nast.

У 2016 році журнал Forbes оцінював статки Ньюхауза у $13 млрд.

Нагадаємо, засновник журналу Playboy Х'ю Хефнер помер у віці 91 року в США.