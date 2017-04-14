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Помер в'язень, побитий "торнадівцем" Холодом у СІЗО

Тепер Холоду загрожує додатковий термін від 7-10 років, оскільки важкі тілесні ушкодження спричинили смерть
В'язень, побитий у Лук'янівському СІЗО екс-бійцем батальйону "Торнадо" Іллем Холодом, помер.
Помер в Фото: unian.net

Про це заявив речник заступника міністра юстиції Юрій Маслак, повідомляє Цензор.НЕТ.

Два дні тому в Лук'янівському СІЗО Холод під час прогулянки побив свого сусіда по камері Матвєєва.

Що стало причиною конфлікту, поки триває слідство, не розголошують. Відомо, що Матвєєв ще не був засуджений, підозрювався за ч.3 ст.153 у задоволенні статевої пристрасті не природним способом, вчиненим щодо малолітніх.

Іллю Холода Оболонський суд вже засудив до 9,5 років ув'язнення. Серед його статей також є 153, але ч. 2 - задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене групою осіб.

Тепер Холоду загрожує додатковий термін від 7-10 років, оскільки важкі тілесні ушкодження спричинили смерть.

Раніше побитому співкамерникові "торнадівця" Холода провели трепанацію черепа.

Нагадаємо, дванадцятьох бійців батальйону "Торнадо" визнали винними у вчиненні злочинів. 

Рота "Торнадо" з грудня 2014 року по червень 2015 року охороняла громадський порядок в ряді населених пунктів Луганської області. У червні 2015 року військова прокуратура затримала вісім членів роти, а потім ще кількох бійців.

Їм інкриміновано тяжкі злочини, в тому числі згвалтування.

Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти "Торнадо".

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14 04 2017 12:34
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