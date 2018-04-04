CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСьогодні, 4 квітня, у віці 75 років помер звільнений з російського полону політв'язень Юрій Солошенко.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Помер звільнений із полону політв'язень Юрій Солошенко
Юрій Солошенко помер на 76-му році життя
Фото: з вільних джерел
"Щойно помер Юрій Данилович Солошенко. Наш Герой. Мій дідусь. Політв'язень, що потрапив до російського полону аж у свої сімдесят чотири роки. Він пройшов його повністю. Гідно", - написав Геннадій Афанасьєв.
Відзначимо, що останні два роки Солошенко боровся з онкологічним захворюванням.
Нагадаємо, Верховній Раді України пропонують визначити статус та соціальні гарантії щодо заручників та засуджених на окупованих територіях України та в Росії.
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04 04 2018 09:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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