Помер звільнений із полону політв'язень Юрій Солошенко

Юрій Солошенко помер на 76-му році життя

Сьогодні, 4 квітня, у віці 75 років помер звільнений з російського полону політв'язень Юрій Солошенко.

"Щойно помер Юрій Данилович Солошенко. Наш Герой. Мій дідусь. Політв'язень, що потрапив до російського полону аж у свої сімдесят чотири роки. Він пройшов його повністю. Гідно", - написав Геннадій Афанасьєв.

Відзначимо, що останні два роки Солошенко боровся з онкологічним захворюванням.