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Померла актриса, яка зіграла принцесу Лею у сазі "Зоряні війни"

Кері Фішер було 60 років
Американська актриса Кері Фішер померла 27 грудня.
Померла актриса, яка зіграла принцесу Лею у сазі "Зоряні війни" Кері Фішер

Кількома днями раніше Фішер була госпіталізована після серцевого нападу

Про це повідомляє "Медуза".

Актрисі було 60 років. Про її смерть повідомили родичі. Кількома днями раніше Фішер була госпіталізована після серцевого нападу.

 

Відзначимо, Фішер відома виконанням ролі принцеси Леї у фільмах "Зоряні війни".

Нагадаємо, що у ніч на 26 грудня британський музикант Джордж Майкл помер на 54-му році життя.

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27 12 2016 20:16
ТЕГИ: кіно, смерть
МЕДІА
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