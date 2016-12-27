Померла актриса, яка зіграла принцесу Лею у сазі "Зоряні війни"

Кері Фішер було 60 років

Американська актриса Кері Фішер померла 27 грудня.

Кількома днями раніше Фішер була госпіталізована після серцевого нападу

Про це повідомляє "Медуза".

Актрисі було 60 років. Про її смерть повідомили родичі. Кількома днями раніше Фішер була госпіталізована після серцевого нападу.

Iconic Star Wars actress Carrie Fisher dies at 60 https://t.co/N6gM9k2FfU pic.twitter.com/jEjJNeNTDo — People Magazine (@people) 27 грудня 2016 р.

Відзначимо, Фішер відома виконанням ролі принцеси Леї у фільмах "Зоряні війни".

Нагадаємо, що у ніч на 26 грудня британський музикант Джордж Майкл помер на 54-му році життя.