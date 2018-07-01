Померла французька співачка-переможниця "Євробачення" Франс Галль
Як повідомляє AFP, наприкінці грудня вона була госпіталізована з тяжкою легеневою інфекцією, що з'явилася на тлі рецидиву раку, з яким співачка боролася останні два роки життя.
Франс Галль народилася 9 жовтня 1947 року в родині поета-пісняра Робера Галля, що створював пісні для Едіт Піаф і Шарля Азнавура.
Свою музичну кар'єру Галль почала в 1963 році, а вже через два роки перемогла на конкурсі "Євробачення", виступаючи від Люксембургу з композицією "Poupée de cire, poupée de son", написаною для неї Сержем Генсбуром. Ця пісня потім була перекладена багатьма мовами.
До кінця 1960-х кар'єра Франс Галль пішла на спад, проте в 1974 році співачка зустріла молодого композитора Мішеля Берже, який став її продюсером і чоловіком. У наступні два десятиліття Галль спільно з Берже, аж до його смерті в 1992 році, випустила більше десятка студійних і концертних альбомів, серед яких такі хіти, як "Babacar", "Débranche", "Tout pour la musique", "La déclaration d'amour" і "Résiste".
У 1994 році Франс Галль стала кавалером ордена Почесного легіону, вищої французької нагороди.
Нагадаємо, на 75 році життя помер французький рок-співак, композитор і актор Джонні Холлідей.
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