Померла французька співачка-переможниця "Євробачення" Франс Галль

7 січня у віці 70 років померла французька співачка Франс Галль.

Як повідомляє AFP, наприкінці грудня вона була госпіталізована з тяжкою легеневою інфекцією, що з'явилася на тлі рецидиву раку, з яким співачка боролася останні два роки життя.

Франс Галль народилася 9 жовтня 1947 року в родині поета-пісняра Робера Галля, що створював пісні для Едіт Піаф і Шарля Азнавура.

Свою музичну кар'єру Галль почала в 1963 році, а вже через два роки перемогла на конкурсі "Євробачення", виступаючи від Люксембургу з композицією "Poupée de cire, poupée de son", написаною для неї Сержем Генсбуром. Ця пісня потім була перекладена багатьма мовами.

До кінця 1960-х кар'єра Франс Галль пішла на спад, проте в 1974 році співачка зустріла молодого композитора Мішеля Берже, який став її продюсером і чоловіком. У наступні два десятиліття Галль спільно з Берже, аж до його смерті в 1992 році, випустила більше десятка студійних і концертних альбомів, серед яких такі хіти, як "Babacar", "Débranche", "Tout pour la musique", "La déclaration d'amour" і "Résiste".

У 1994 році Франс Галль стала кавалером ордена Почесного легіону, вищої французької нагороди.

Нагадаємо, на 75 році життя помер французький рок-співак, композитор і актор Джонні Холлідей.