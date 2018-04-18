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Померла колишня перша леді США Барабара Буш

Їй було 93 роки
У США померла колишня перша леді США Барбара Буш - дружина 41-го президента США Джорджа Буша-старшого, мати 43-го президента США Джорджа Буша-молодшого.
Померла колишня перша леді США Барабара Буш Барбара Буш Фото: ЕРА

Про це передає ВВС.

Інформацію підтвердили також у Twitter представника колишнього президента Джорджа Буша-старшого.

Барбара Буш (1925-2018) - була дружиною 41-го президента США Джорджа Буша-старшого, мати 43-го президента США Джорджа Буша-молодшого та 43-го губернатора Флориди Джеба Буша.

Очолювала благодійний фонд свого імені, займалася розвитком освіти.

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18 04 2018 07:59
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