CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ США померла колишня перша леді США Барбара Буш - дружина 41-го президента США Джорджа Буша-старшого, мати 43-го президента США Джорджа Буша-молодшого.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Померла колишня перша леді США Барабара Буш
Їй було 93 роки
Барбара Буш Фото: ЕРА
Про це передає ВВС.
Інформацію підтвердили також у Twitter представника колишнього президента Джорджа Буша-старшого.
Барбара Буш (1925-2018) - була дружиною 41-го президента США Джорджа Буша-старшого, мати 43-го президента США Джорджа Буша-молодшого та 43-го губернатора Флориди Джеба Буша.
Очолювала благодійний фонд свого імені, займалася розвитком освіти.
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18 04 2018 07:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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