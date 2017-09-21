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Померла найбагатша жінка світу Ліліан Беттанкур

Її статки оцінили в $39,5 млрд
У віці 94 років померла спадкоємиця засновника косметичної корпорації L'Oreal, одна з найбагатших жінок у світі Ліліан Беттанкур.
Померла найбагатша жінка світу Ліліан Беттанкур Ліліан Беттанкур Фото: ЕРА

Про це заявила її дочка Франсуаза Беттанкур-Меєрс.

"У цей болісний для нас момент я хотіла б ще раз підтвердити від імені нашої сім'ї нашу відданість і лояльність до L'Oreal і довіру до президента Жан-Поля Агона і його команд по всьому світу", - цитує Reuters її заяву.

Беттанкур народилася 21 жовтня 1922 року у Парижі. Вона - єдина дитина Ежена Шюллера, засновника L'Oreal.

Нагадаємо, що в 2017 році американський діловий портал Forbes назвав Ліліан Беттанкур найбагатшою жінкою планети. Її статки оцінили в $39,5 млрд.

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21 09 2017 20:58
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