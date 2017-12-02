Померла найстаріша бігунка України

Їй було 91

Українська легкоатлетка, легенда ветеранського спортивного руху Владилена Кокіна пішла з життя 10 лютого. Бігунці був 91 рік. За своє життя спортсменка встановила понад 60 рекордів України.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Федерації легкої атлетики України.

Владилена Яківна Кокіна прийшла в спорт після того, як їй виповнилося 50 років. Не зважаючи на поважний вік, вона зуміла заробити собі ім’я в легкій атлетиці. Стала рекордсменкою світу та Європи серед ветеранів, встановила понад 60 рекордів України у своїх вікових групах. Вела активний спосіб життя до останніх днів.

У жовтні минулого року, напередодні святкування власного 90-річчя, брала участь в змаганнях Білоцерківського марафону.

Поховають Владилену Кокіну у понеділок, 13 лютого, у її рідному місті Жовті Води.

Нагадаємо, в п'ятницю, 10 лютого легендарний волейболіст, багаторазовий олімпійський чемпіон Юрій Поярков помер у день свого 80-річчя.

8 лютого пішов з життя відомий радянський і український футбольний воротар, тренер Віктор Чанов.