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Померла найстаріша людина в світі

Емма Морано офіційно була визнана останньою людиною, яка народилася в 1800-х роках
Найстаріша в світі людина померла в Італії у віці 117 років.
Померла найстаріша людина в світі Фото: afp.com

Про це повідомляє ВВС.

"Емма Морано народилася 29 листопада 1899 року в регіоні П'ємонт в Італії. Вона офіційно була визнана останньою людиною, яка народилася в 1800 роках", – йдеться в повідомленні.


Фото: bbc.com

Вона пояснювала своє довголіття генетикою та дієтою з трьох яєць на день, два з яких вживала в сирому вигляді впродовж 90 років.

Пані Морано померла в своєму будинку в північному місті Вербанія.


Фото: bbc.com

Нагадаємо, найстаріша українська легкоатлетка, легенда ветеранського спортивного руху Владилена Кокіна пішла з життя 10 лютого. Бігунці був 91 рік. За своє життя спортсменка встановила понад 60 рекордів України.

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15 04 2017 21:30
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