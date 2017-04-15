Померла найстаріша людина в світі

Емма Морано офіційно була визнана останньою людиною, яка народилася в 1800-х роках

Найстаріша в світі людина померла в Італії у віці 117 років.

Про це повідомляє ВВС.

"Емма Морано народилася 29 листопада 1899 року в регіоні П'ємонт в Італії. Вона офіційно була визнана останньою людиною, яка народилася в 1800 роках", – йдеться в повідомленні.



Фото: bbc.com

Вона пояснювала своє довголіття генетикою та дієтою з трьох яєць на день, два з яких вживала в сирому вигляді впродовж 90 років.

Пані Морано померла в своєму будинку в північному місті Вербанія.



Фото: bbc.com

Нагадаємо, найстаріша українська легкоатлетка, легенда ветеранського спортивного руху Владилена Кокіна пішла з життя 10 лютого. Бігунці був 91 рік. За своє життя спортсменка встановила понад 60 рекордів України.