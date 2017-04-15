CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНайстаріша в світі людина померла в Італії у віці 117 років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Померла найстаріша людина в світі
Емма Морано офіційно була визнана останньою людиною, яка народилася в 1800-х роках
Фото: afp.com
Про це повідомляє ВВС.
"Емма Морано народилася 29 листопада 1899 року в регіоні П'ємонт в Італії. Вона офіційно була визнана останньою людиною, яка народилася в 1800 роках", – йдеться в повідомленні.
Фото: bbc.com
Вона пояснювала своє довголіття генетикою та дієтою з трьох яєць на день, два з яких вживала в сирому вигляді впродовж 90 років.
Пані Морано померла в своєму будинку в північному місті Вербанія.
Фото: bbc.com
Нагадаємо, найстаріша українська легкоатлетка, легенда ветеранського спортивного руху Владилена Кокіна пішла з життя 10 лютого. Бігунці був 91 рік. За своє життя спортсменка встановила понад 60 рекордів України.
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15 04 2017 21:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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