Померла перекладачка книг про Гаррі Поттера Марія Співак.

Про це повідомила директор російського видавництва "Фантом Пресс" Алла Штейнман.

Марія Співак народилася 26 жовтня 1962 року в Москві. Найбільшу популярність Співак принесли переклади книг Джоан Роулінг про Гаррі Поттера російською мовою. Перші книги серії в перекладі Співак публікувалися в інтернеті, а у видавництві "Росмен", що володіла на той момент правами на видання серії в перекладі, виходили книги в іншому перекладі. У 2014 році, коли права на Гаррі Поттера отримало видавництво "Махаон", воно переопублікувало серію в перекладі Співак.

Нагадаємо, у Британії на 92-му році життя помер актор Роберт Харді, який зіграв міністра магії Корнеліуса Фаджа в кіноепопеї про Гаррі Поттера.

Журнал Forbes визнав автора поттеріани Джоан Роулінг найбільш високооплачуваним письменником 2017 року.