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Померла перекладачка книг про Гаррі Поттера Марія Співак

Найбільшу популярність Співак принесли переклади книг Джоан Роулінґ про Гаррі Поттера російською мовою
Померла перекладачка книг про Гаррі Поттера Марія Співак.
Померла перекладачка книг про Гаррі Поттера Марія Співак Фото: mirf.ru

Про це повідомила директор російського видавництва "Фантом Пресс" Алла Штейнман.

Марія Співак народилася 26 жовтня 1962 року в Москві. Найбільшу популярність Співак принесли переклади книг Джоан Роулінг про Гаррі Поттера російською мовою. Перші книги серії в перекладі Співак публікувалися в інтернеті, а у видавництві "Росмен", що володіла на той момент правами на видання серії в перекладі, виходили книги в іншому перекладі. У 2014 році, коли права на Гаррі Поттера отримало видавництво "Махаон", воно переопублікувало серію в перекладі Співак.

Нагадаємо, у Британії на 92-му році життя помер актор Роберт Харді, який зіграв міністра магії Корнеліуса Фаджа в кіноепопеї про Гаррі Поттера.

Журнал Forbes визнав автора поттеріани Джоан Роулінг найбільш високооплачуваним письменником 2017 року.

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20 07 2018 20:42
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