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Померла переможниця першого "Євробачення" Ліз Ассія

Їй було 94 роки
Переможниця першого пісенного конкурсу "Євробачення" швейцарська співачка Ліз Ассія померла у 94 роки.
Померла переможниця першого "Євробачення" Ліз Ассія Фото: bild.de

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті конкурсу.

Ассія почала виступати в 1940 році. Після Другої світової в неї були перші гастролі в Парижі, згодом її почали шанувати і в Німеччині.

У 1956 році Ассія перемогла на першому конкурсі "Євробачення". Тоді вона виконувала дві пісні – "Das alte Karussell" і "Refrain". З останньою піснею співачка перемогла.

Нагадаємо, 7 січня у віці 70 років померла французька співачка-переможниця "Євробачення" Франс Галль.

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24 03 2018 22:20
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