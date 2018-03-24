CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПереможниця першого пісенного конкурсу "Євробачення" швейцарська співачка Ліз Ассія померла у 94 роки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Померла переможниця першого "Євробачення" Ліз Ассія
Їй було 94 роки
Фото: bild.de
Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті конкурсу.
Ассія почала виступати в 1940 році. Після Другої світової в неї були перші гастролі в Парижі, згодом її почали шанувати і в Німеччині.
У 1956 році Ассія перемогла на першому конкурсі "Євробачення". Тоді вона виконувала дві пісні – "Das alte Karussell" і "Refrain". З останньою піснею співачка перемогла.
Нагадаємо, 7 січня у віці 70 років померла французька співачка-переможниця "Євробачення" Франс Галль.
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24 03 2018 22:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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