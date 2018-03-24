Померла переможниця першого "Євробачення" Ліз Ассія

Переможниця першого пісенного конкурсу "Євробачення" швейцарська співачка Ліз Ассія померла у 94 роки.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті конкурсу.

Ассія почала виступати в 1940 році. Після Другої світової в неї були перші гастролі в Парижі, згодом її почали шанувати і в Німеччині.

У 1956 році Ассія перемогла на першому конкурсі "Євробачення". Тоді вона виконувала дві пісні – "Das alte Karussell" і "Refrain". З останньою піснею співачка перемогла.

Нагадаємо, 7 січня у віці 70 років померла французька співачка-переможниця "Євробачення" Франс Галль.