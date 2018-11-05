Померла правнучка Івана Франка

У Львові померла правнучка українського письменника, поета і громадського діяча Івана Франка – Надія.

Про це розповіли в музеї Франка.

"Із сумом повідомляємо, що після тривалої важкої хвороби 10 травня померла Надія Франко, правнучка Івана Франка, онука його наймолодшого сина Петра. Пані Надія завжди була близьким другом Музею Івана Франка. Висловлюємо найщиріші співчуття родині та близьким", – повідомили в музеї.

Парастас відбудеться 11 травня о 18:00 в передпоховальній каплиці на вул. Пекарській, 52. Поховають Надію 12 травня о 13:00 на Личаківському цвинтарі.