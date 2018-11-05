CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Львові померла правнучка українського письменника, поета і громадського діяча Івана Франка – Надія.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Померла правнучка Івана Франка
Надію поховають 12 травня на Личаківському цвинтарі
Фото: facebook.com/dimfranka
Про це розповіли в музеї Франка.
"Із сумом повідомляємо, що після тривалої важкої хвороби 10 травня померла Надія Франко, правнучка Івана Франка, онука його наймолодшого сина Петра. Пані Надія завжди була близьким другом Музею Івана Франка. Висловлюємо найщиріші співчуття родині та близьким", – повідомили в музеї.
Парастас відбудеться 11 травня о 18:00 в передпоховальній каплиці на вул. Пекарській, 52. Поховають Надію 12 травня о 13:00 на Личаківському цвинтарі.
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