Померла Катерина Гандзюк, - ОНОВЛЕНО
Керівник справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку 31 липня облили сірчаною кислотою, померла, йдеться в повідомленні на сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook.
Гандзюк проходила лікування, перенесла кілька операцій. Активісти повідомили, що Гандзюк померла від розриву тромбу, інформує "Громадське".
Нагадаємо, 31 липня в Херсоні невідомий облив сірчаною кислотою співробітницю міської ради Катерину Гандзюк. В неї діагностували хімічні опіки, вона в лікарні.
Згодом стало відомо про затримання підозрюваного в нападі на Гандзюк Миколи Новікова. Херсонський міський суд 6 серпня обрав для Новікова запобіжний захід у вигляді арешту. 22 серпня стало відомо, що органи досудового розслідування звільнили його з-під варти.
За даними правоохоронців, у справі про замах на Гандзюк затримано ще п'ятьох підозрюваних. Чотирьом із них суд вже обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту.
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