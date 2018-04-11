Померла Катерина Гандзюк, - ОНОВЛЕНО

Про смерть активістки у Facebook повідомляють активісти та її знайомі

Померла радниця міськголови Херсона, активістка Катерина Гандзюк.

Керівник справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку 31 липня облили сірчаною кислотою, померла, йдеться в повідомленні на сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook.

Гандзюк проходила лікування, перенесла кілька операцій. Активісти повідомили, що Гандзюк померла від розриву тромбу, інформує "Громадське".

Нагадаємо, 31 липня в Херсоні невідомий облив сірчаною кислотою співробітницю міської ради Катерину Гандзюк. В неї діагностували хімічні опіки, вона в лікарні.

Згодом стало відомо про затримання підозрюваного в нападі на Гандзюк Миколи Новікова. Херсонський міський суд 6 серпня обрав для Новікова запобіжний захід у вигляді арешту. 22 серпня стало відомо, що органи досудового розслідування звільнили його з-під варти.

За даними правоохоронців, у справі про замах на Гандзюк затримано ще п'ятьох підозрюваних. Чотирьом із них суд вже обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту.