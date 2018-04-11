Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Померла Катерина Гандзюк, - ОНОВЛЕНО

Про смерть активістки у Facebook повідомляють активісти та її знайомі
Померла радниця міськголови Херсона, активістка Катерина Гандзюк.
Померла Катерина Гандзюк, - ОНОВЛЕНО Катерина Гандзюк. Фото: УНІАН

Керівник справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку 31 липня облили сірчаною кислотою, померла, йдеться в повідомленні на сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook.

Гандзюк проходила лікування, перенесла кілька операцій. Активісти повідомили, що Гандзюк померла від розриву тромбу, інформує "Громадське".

Нагадаємо, 31 липня в Херсоні невідомий облив сірчаною кислотою співробітницю міської ради Катерину Гандзюк. В неї діагностували хімічні опіки, вона в лікарні.

Згодом стало відомо про затримання підозрюваного в нападі на Гандзюк Миколи Новікова. Херсонський міський суд 6 серпня обрав для Новікова запобіжний захід у вигляді арешту. 22 серпня стало відомо, що органи досудового розслідування звільнили його з-під варти.

За даними правоохоронців, у справі про замах на Гандзюк затримано ще п'ятьох підозрюваних. Чотирьом із них суд вже обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 11 2018 12:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Стріт-арт війна в Україні. Чому право розфарбовувати стіни мають усі?

Стріт-арт війна в Україні. Чому право розфарбовувати стіни мають усі?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.