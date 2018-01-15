CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПомерла солістка групи Cranberries Долорес О'Ріордан у віці 46 років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Померла солістка групи Cranberries Долорес О'Ріордан
Причина смерті поки невідома
Долорес О'Ріордан. Фото: GETTY IMAGES
Наразі причини смерті не повідомляється. Відомо, що вона перебувала у Лондоні для студійного запису, повідомляє BBC.
Долорес О'Ріордан приєдналася до групи The Cranberries в 1990 році. Вона стала вокалісткою та обличчям колективу. О'Ріордан виступала з The Cranberries до 2003 року, після чого почала сольну кар'єру.
Нагадаємо, що 7 січня у віці 70 років померла французька співачка Франс Галль.
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