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Померла солістка групи Cranberries Долорес О'Ріордан

Причина смерті поки невідома
Померла солістка групи Cranberries Долорес О'Ріордан у віці 46 років.
Померла солістка групи Cranberries Долорес О Долорес О'Ріордан. Фото: GETTY IMAGES

Наразі причини смерті не повідомляється. Відомо, що вона перебувала у Лондоні для студійного запису, повідомляє BBC.

Долорес О'Ріордан приєдналася до групи The Cranberries в 1990 році. Вона стала вокалісткою та обличчям колективу. О'Ріордан виступала з The Cranberries до 2003 року, після чого почала сольну кар'єру.

Нагадаємо, що 7 січня у віці 70 років померла французька співачка Франс Галль.

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15 01 2018 19:54
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