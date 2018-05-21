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Померла українська паралімпійська спортсменка Ілона Юдіна

Волейболістка понад рік хворіла на рак
Українська паралімпійська волейболістка Ілона Юдіна померла на 33 році життя.
Померла українська паралімпійська спортсменка Ілона Юдіна Фото: wawro.com

Про це повідомиили в Національному комітеті спорту інвалідів України.

"Скорбимо у зв'язку з раптовою смертю української волейболісточки, майстра спорту міжнародного класу, бронзового призера Паралімпіади-2012 з волейболу сидячи Ілони Юдіної. Важка хвороба, яка раптово повернулась до Ілонки більше року тому, не дала молодій красивій дівчині дожити лише пару тижнів до своїх 34-ти років, раптово забравши її від нас. Ілонка боролась з підступним раком до останнього дня, до останнього подиху, проте, хвороба виявилась сильнішою. Скорбимо та висловлюємо співчуття родині та близьким", – йдеться в повідомленні комітету.


Фото: gorod.dp.ua


Фото: gorod.dp.ua


Фото: gorod.dp.ua

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21 05 2018 22:00
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