СПОРТ НОВИНИУкраїнська паралімпійська волейболістка Ілона Юдіна померла на 33 році життя.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Померла українська паралімпійська спортсменка Ілона Юдіна
Волейболістка понад рік хворіла на рак
Фото: wawro.com
Про це повідомиили в Національному комітеті спорту інвалідів України.
"Скорбимо у зв'язку з раптовою смертю української волейболісточки, майстра спорту міжнародного класу, бронзового призера Паралімпіади-2012 з волейболу сидячи Ілони Юдіної. Важка хвороба, яка раптово повернулась до Ілонки більше року тому, не дала молодій красивій дівчині дожити лише пару тижнів до своїх 34-ти років, раптово забравши її від нас. Ілонка боролась з підступним раком до останнього дня, до останнього подиху, проте, хвороба виявилась сильнішою. Скорбимо та висловлюємо співчуття родині та близьким", – йдеться в повідомленні комітету.
Фото: gorod.dp.ua
Фото: gorod.dp.ua
Фото: gorod.dp.ua
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