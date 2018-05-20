Померла ветеранка кримськотатарського національного руху Нуріє Біязова
Про це повідомив координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдурешит Джеппаров, інформує "Крим.Реалії".
"Сьогодні ми дізналися сумну новину – померла Нуріє Біязова. Вона була однією з активісток кримськотатарського національного руху, коли ми тільки повернулися до Криму. В її будинку в Білогірську ми часто збиралися, вона друкувала наші матеріали, писала статті. Робила велику справу для національного руху", – розповів правозахисник.
Пам'ять активістки вшанував президент України Петро Порошенко.
Нуріє Біязова народилася 21 лютого 1928 року в Бахчисараї. 18 травня 1944 року була депортована в Узбекистан, де згодом поховала батьків і двох сестер. У 1989 році повернулася у Крим, де стала активісткою кримськотатарського національного руху.
Навесні цього року Біязова видала автобіографічну книгу про депортацію кримськотатарського народу в 1944 році – "Віддзеркалення".
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко прогнозує завершення найближчим часом розробки проекту змін до Конституції про статус Криму, який передбачає, зокрема, створення місцевого представницького органу – Кримської Ради.
Президент Конгресу українців Канади (КУК) Павло Грод заявив, що міжнародна спільнота має недостатньо активну позицію щодо обстоювання прав кримських татар.
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