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Померла ветеранка кримськотатарського національного руху Нуріє Біязова

Їй було 90 років
У Білогірську в анексованому Криму у віці 90 років померла ветеранка кримськотатарського національного руху Нуріє апте Біязова.
Померла ветеранка кримськотатарського національного руху Нуріє Біязова Фото: facebook.com/petroporoshenko

Про це повідомив координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдурешит Джеппаров, інформує "Крим.Реалії".

"Сьогодні ми дізналися сумну новину – померла Нуріє Біязова. Вона була однією з активісток кримськотатарського національного руху, коли ми тільки повернулися до Криму. В її будинку в Білогірську ми часто збиралися, вона друкувала наші матеріали, писала статті. Робила велику справу для національного руху", – розповів правозахисник.

Пам'ять активістки вшанував президент України Петро Порошенко.

Нуріє Біязова народилася 21 лютого 1928 року в Бахчисараї. 18 травня 1944 року була депортована в Узбекистан, де згодом поховала батьків і двох сестер. У 1989 році повернулася у Крим, де стала активісткою кримськотатарського національного руху.

Навесні цього року Біязова видала автобіографічну книгу про депортацію кримськотатарського народу в 1944 році – "Віддзеркалення".

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко прогнозує завершення найближчим часом розробки проекту змін до Конституції про статус Криму, який передбачає, зокрема, створення місцевого представницького органу – Кримської Ради.

Президент Конгресу українців Канади (КУК) Павло Грод заявив, що міжнародна спільнота має недостатньо активну позицію щодо обстоювання прав кримських татар.

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20 05 2018 20:15
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