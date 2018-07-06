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Померла відома українська режисерка Кіра Муратова

Їй було 83 роки
Вчора померла відома українська режисерка і актриса Кіра Муратова.
Померла відома українська режисерка Кіра Муратова Фото: з відкритих джерел

"Пішла Кіра... З нею ціла епоха... Пам'ятаю, як ще студентом Вдіку плакав на "Довгих проводах"... Якісь чорні дні настали , кругом смерть...смерть...", - повідомляє у Facebook продюсер Юрій Мінзянов. 

Чоловік Кіри Муратової Євген Голубенко підтвердив інформацію про її смерть виданню Buro 24/7.

Кіра Муратова жила і працювала в Одесі. Популярність їй принесли її перші фільми "Короткі зустрічі" (1967) та "Довгі проводи" (1971). Фільм Муратової "Астенічний синдром" у 1990 році отримав Гран-прі Берлінського кінофестивалю. Трагікомедію "Настроювач" показували на фестивалі у Венеції. Останніми роботами режисерки стали драми "Мелодія для шарманки" і "Вічне повернення. Кастинг".

Президент України Петро Порошенко у Facebook висловив співчуття родині, друзям і шанувальникам режисера Кіри Муратової у зв'язку з її смертю.

"Надзвичайно талановита режисерка, людина-епоха. Її погляду на цей світ аплодували найвибагливіші критики. Її талант відзначали на найпрестижніших кінофестивалях. Жити в один час з нею було великою честю. Світла пам'ять про Кіру Муратову залишиться в наших серцях…", - написав Президент.

Нагадаємо, увечері 4 червня на хуторі Обирок Бахмацького району Чернігівської області виявили тіло відомого режисера, продюсера, мандрівника і письменника Леоніда Кантера. Його кіностудія "Лізард філмс" зняла близько 50 фільмів. Серед найпопулярніших - фільми "Добровольці Божої чоти" та "Міф".

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07 06 2018 08:40
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