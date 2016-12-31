У Лос-Анджелесі на 75-му році життя померла зірка телесеріалу "Санта-Барбара" Барбара Тарбак.

Про смерть актриси повідомила її дочка, актриса Дженніфер Лейн Коннолі, інформує Huffington Post.

Барбара Тарбак брала участь у зйомках популярних серіалів, включаючи "Американську історію жахів", "Даллас", "Декстер", "Частини тіла" та інших телепроектів. Крім того, актриса відома своєю роллю Джейн Джекс у серіалі "Центральна лікарня". У популярному серіалі Райана Мерфі "Американська історія жахів" Тарбак виконала роль ігумені Клаудії і з'явилася в п'яти епізодах проекту.

Також Барбара Тарбак грала в кіно. Зокрема у фільмах "Кучерява Сью", "Коротке замикання", "Широко крокуючи".

Про смерть актриси повідомила її дочка, актриса Дженніфер Лейн Конноллі.

Актриса страждала невиліковною хворобою Кройцфельдта-Якоба, відомою як коров'ячий сказ.

Нагадаємо, минулого тижня британський музикант Джордж Майкл помер на 54-му році життя.