Помічник і охоронець Розенблата погодилися на угоду зі слідством
"Так, вони пішли на угоду (зі слідством, - ред.)", - повідомляють "Українські Новини" з посиланням на джерело в антикорупційних органах.
За його словами, у зв'язку з цим Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкликала клопотання про обрання їм запобіжного заходу.
При цьому, вони залишаються в статусі підозрюваних.
Як повідомлялося, сьогодні, 22 червня, Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід ще для двох фігурантів "бурштинової справи" - помічнику народного депутата Костянтина Проскурко і юристу Віктору Косинчуку. Першого заарештували на два місяці з можливістю внесення застави в 128 тис. грн, іншого взяли під домашній арешт.
Раніше суд заарештував на два місяці помічницю депутата Верховної Ради Максима Полякова (фракція "Народного фронту") Тетяну Любонько з можливістю внесення застави в 160 тис. грн. Сьогодні ця сума була внесена.
ГПУ просить Верховну Раду дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності і арешт нардепа від "Народного фронту" Максима Полякова, який підозрюється у отриманні хабара 7500 доларів і зловживанні службовим становищем.
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