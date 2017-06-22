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Помічник і охоронець Розенблата погодилися на угоду зі слідством

У зв'язку з цим САП відкликала клопотання про обрання їм запобіжного заходу
Помічник і охоронець депутата Верховної Ради Борислава Розенблат (фракція "Блок Петра Порошенко") погодилися укласти угоду зі слідством.
Помічник і охоронець Розенблата погодилися на угоду зі слідством Фото:pravda.com.ua

"Так, вони пішли на угоду (зі слідством, - ред.)", повідомляють "Українські Новини" з посиланням на джерело в антикорупційних органах.

За його словами, у зв'язку з цим Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкликала клопотання про обрання їм запобіжного заходу.

При цьому, вони залишаються в статусі підозрюваних.

Як повідомлялося, сьогодні, 22 червня, Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід ще для двох фігурантів "бурштинової справи" - помічнику народного депутата Костянтина Проскурко і юристу Віктору Косинчуку. Першого заарештували на два місяці з можливістю внесення застави в 128 тис. грн, іншого взяли під домашній арешт.

Раніше суд заарештував на два місяці помічницю депутата Верховної Ради Максима Полякова (фракція "Народного фронту") Тетяну Любонько з можливістю внесення застави в 160 тис. грн. Сьогодні ця сума була внесена.

ГПУ просить Верховну Раду дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності і арешт нардепа від "Народного фронту" Максима Полякова, який підозрюється у отриманні хабара 7500 доларів і зловживанні службовим становищем.

Як відомо, детективи НАБУ затримали охоронця народного депутата Розенблата під час отримання хабара у розмірі 200 тисяч доларів нібито за вирішення питання з ліцензування видобутку бурштину.

 

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22 06 2017 18:20
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