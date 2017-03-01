Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Помічник одного з нардепів коаліції затриманий на хабарі в 140 тис. грн, - Матіос

Хабар помічник нардепа вимагав від приватного підприємця за нестворення перешкод при будівництві багатоквартирного житлового будинку
Військова прокуратура Львівського гарнізону спільно з Управлінням захисту економіки в області Національної поліції України затримала "на гарячому" за вимагання та отримання хабара в розмірі 140 тис. грн помічника-консультанта одного з народних депутатів парламентської коаліції.
Помічник одного з нардепів коаліції затриманий на хабарі в 140 тис. грн, - Матіос Фото:112.ua

"Хабар помічник нардепа вимагав від приватного підприємця за нестворення перешкод при будівництві багатоквартирного житлового будинку для того, щоб не направляти депутатських запитів в правоохоронні та контролюючі органи", - повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на своїй сторінці в Facebook.

За словами Матіоса, помічник нардепа затриманий, хабар виявлений і вилучений у повному обсязі під час проведення огляду місця події.

Нагадаємо, в Одесі затримали заступника начальника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міноборони за вимагання та отримання від підрядника 350 тисяч гривень хабара.

Нещодавно співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарництві заступника начальника управління боротьби з митними правопорушеннями Житомирської митниці.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 01 2017 21:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.