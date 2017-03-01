Помічник одного з нардепів коаліції затриманий на хабарі в 140 тис. грн, - Матіос

Хабар помічник нардепа вимагав від приватного підприємця за нестворення перешкод при будівництві багатоквартирного житлового будинку

Військова прокуратура Львівського гарнізону спільно з Управлінням захисту економіки в області Національної поліції України затримала "на гарячому" за вимагання та отримання хабара в розмірі 140 тис. грн помічника-консультанта одного з народних депутатів парламентської коаліції.

"Хабар помічник нардепа вимагав від приватного підприємця за нестворення перешкод при будівництві багатоквартирного житлового будинку для того, щоб не направляти депутатських запитів в правоохоронні та контролюючі органи", - повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на своїй сторінці в Facebook.

За словами Матіоса, помічник нардепа затриманий, хабар виявлений і вилучений у повному обсязі під час проведення огляду місця події.

Нагадаємо, в Одесі затримали заступника начальника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міноборони за вимагання та отримання від підрядника 350 тисяч гривень хабара.

Нещодавно співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарництві заступника начальника управління боротьби з митними правопорушеннями Житомирської митниці.