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Помічник Шевченка Рауль покинув збірну України

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Рауль працюватиме в московському "Спартаку"
Асистент Андрія Шевченка у тренерському штабі збірної України Рауль Ріанчо покинув команду.
Помічник Шевченка Рауль покинув збірну України Фото: з відкритих джерел

"Хотiв би повiдомити, що припинив спiвпрацю зі збірною України один із наших тренерів – Рауль Ріанчо. Він залишає команду. Ми дуже вдячні Раулю за його роботу й бажаємо успіхів у майбутньому", – цитує Шевченка офіційний сайт Федерації футболу України.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Рауль працюватиме в московському "Спартаку".

Нагадаємо, нещодавно збірна України провела два товариські матчі. У Швейцарії "біло-сині" зіграли в нічию з Марокко, а у Франції зуміли перемогти Албанію з рахунком 4:1.

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06 06 2018 16:18
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