СПОРТ НОВИНИАсистент Андрія Шевченка у тренерському штабі збірної України Рауль Ріанчо покинув команду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Помічник Шевченка Рауль покинув збірну України
Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Рауль працюватиме в московському "Спартаку"
Фото: з відкритих джерел
"Хотiв би повiдомити, що припинив спiвпрацю зі збірною України один із наших тренерів – Рауль Ріанчо. Він залишає команду. Ми дуже вдячні Раулю за його роботу й бажаємо успіхів у майбутньому", – цитує Шевченка офіційний сайт Федерації футболу України.
Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Рауль працюватиме в московському "Спартаку".
Нагадаємо, нещодавно збірна України провела два товариські матчі. У Швейцарії "біло-сині" зіграли в нічию з Марокко, а у Франції зуміли перемогти Албанію з рахунком 4:1.
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