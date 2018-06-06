Помічник Шевченка Рауль покинув збірну України

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Рауль працюватиме в московському "Спартаку"

Асистент Андрія Шевченка у тренерському штабі збірної України Рауль Ріанчо покинув команду.

"Хотiв би повiдомити, що припинив спiвпрацю зі збірною України один із наших тренерів – Рауль Ріанчо. Він залишає команду. Ми дуже вдячні Раулю за його роботу й бажаємо успіхів у майбутньому", – цитує Шевченка офіційний сайт Федерації футболу України.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Рауль працюватиме в московському "Спартаку".

Нагадаємо, нещодавно збірна України провела два товариські матчі. У Швейцарії "біло-сині" зіграли в нічию з Марокко, а у Франції зуміли перемогти Албанію з рахунком 4:1.