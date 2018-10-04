Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Помічник Трампа з питань внутрішньої безпеки подав у відставку

Офіційно про причини відставки не повідомляється
Помічник президента США Дональда Трампа з питань внутрішньої безпеки Том Боссерт подав у відставку.
Помічник Трампа з питань внутрішньої безпеки подав у відставку Фото: washingtonpost.com

Відставка Боссерта була ініційована новопризначаним радником з нацбезпеки Джоном Болтоном, - повідомляє The Washington Post.

"Президент вдячний Томові за прихильність справі підтримання безпеки і забезпечення охорони нашої країни", — прокоментувала речниця Білого дому Сара Сандерс.

Офіційно про причини відставки не повідомляється. Водночас, за даними WP, чиновника звинувачували в повільності у запровадженні оборонної стратегії США та покаранні РФ за втручання у вибори.

Нагадаємо, цьогоріч Трамп змінив свого державного секретаря, радника з питань національної безпеки, секретаря справ у справах ветеранів, директора ЦРУ, головного економічного радника, штатного секретаря, директора з комунікацій та членів його юридичної команди.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 04 2018 20:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті України

"Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.