Помічник Трампа з питань внутрішньої безпеки подав у відставку
Відставка Боссерта була ініційована новопризначаним радником з нацбезпеки Джоном Болтоном, - повідомляє The Washington Post.
"Президент вдячний Томові за прихильність справі підтримання безпеки і забезпечення охорони нашої країни", — прокоментувала речниця Білого дому Сара Сандерс.
Офіційно про причини відставки не повідомляється. Водночас, за даними WP, чиновника звинувачували в повільності у запровадженні оборонної стратегії США та покаранні РФ за втручання у вибори.
Нагадаємо, цьогоріч Трамп змінив свого державного секретаря, радника з питань національної безпеки, секретаря справ у справах ветеранів, директора ЦРУ, головного економічного радника, штатного секретаря, директора з комунікацій та членів його юридичної команди.
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