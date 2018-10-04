Помічник Трампа з питань внутрішньої безпеки подав у відставку

Помічник президента США Дональда Трампа з питань внутрішньої безпеки Том Боссерт подав у відставку.

Відставка Боссерта була ініційована новопризначаним радником з нацбезпеки Джоном Болтоном, - повідомляє The Washington Post.

"Президент вдячний Томові за прихильність справі підтримання безпеки і забезпечення охорони нашої країни", — прокоментувала речниця Білого дому Сара Сандерс.

Офіційно про причини відставки не повідомляється. Водночас, за даними WP, чиновника звинувачували в повільності у запровадженні оборонної стратегії США та покаранні РФ за втручання у вибори.

Нагадаємо, цьогоріч Трамп змінив свого державного секретаря, радника з питань національної безпеки, секретаря справ у справах ветеранів, директора ЦРУ, головного економічного радника, штатного секретаря, директора з комунікацій та членів його юридичної команди.