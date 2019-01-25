Помічника нардепа оголосили в розшук через вкрадені 93 млн "Укрзалізниці"
"Дії підозрюваного кваліфіковано за ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.205 та ч.ч. 2,3 ст.27 ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України", - повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України.
У бюро додали, що оскільки під час розслідування отримано відомості, що помічник нардепа переховується від слідства, 23 січня його оголосили у розшук.
"Таким чином, загальна кількість підозрюваних у кримінальному провадженні за фактом заволодіння 93,27 млн грн ПАТ "Укрзалізниця" становить вісім осіб, із яких дві особи є помічниками одного з народних депутатів", - наголосили у НАБУ.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро 15 січня повідомило сімом особам про підозру у заволодінні 93,3 мільйона гривень "Укрзалізниці".
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