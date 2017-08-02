Помічника нардепа з партії Ляшка відпустили на поруки
Про це Бевзюк повідомив на своїй сторінці в Facebook.
Бевзюк є помічником-консультантом нардепа Олексія Кириченка. Він написав, що єдиний заявник "на свідченнях якого грунтується клопотання прокурора ГПУ, про обрання йому міри запобіжного заходу – не з'явився".
"Суддя Печерського районного суду прийняв рішення про обрання мені запобіжного заходу - особисте зобов'язання і поруки народних депутатів Олексія Кириченка, Андрія Лозового, Ігоря Мосійчука, Дмитра Лінько, Тетяни Юзькова", - написав він.
Нагадаємо, що у січні слідчі Генеральної прокуратури затримали Бевзюка за підозрою у шахрайському заволодінні коштами іншої людини. За повідомленням ГПУ усього Бевзюк отримав 15 тис. грн за кришування грального бізнесу в листопаді, грудні і січні.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: