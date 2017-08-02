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Помічника нардепа з партії Ляшка відпустили на поруки

ГПУ підозрювала Бевзюка в шахрайстві
Печерський райсуд Києва відпустив на поруки п'яти депутатів від фракції Радикальної партії Олега Ляшка помічника депутата-"радикала" Олексія Бевзюка, підозрюваного в шахрайстві
Помічника нардепа з партії Ляшка відпустили на поруки Фото: з вільних джерел

Про це Бевзюк повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Бевзюк є помічником-консультантом нардепа Олексія Кириченка. Він написав, що єдиний заявник "на свідченнях якого грунтується клопотання прокурора ГПУ, про обрання йому міри запобіжного заходу – не з'явився".

"Суддя Печерського районного суду прийняв рішення про обрання мені запобіжного заходу - особисте зобов'язання і поруки народних депутатів Олексія Кириченка, Андрія Лозового, Ігоря Мосійчука, Дмитра Лінько, Тетяни Юзькова", - написав він.

Нагадаємо, що у січні слідчі Генеральної прокуратури затримали Бевзюка за підозрою у шахрайському заволодінні коштами іншої людини. За повідомленням ГПУ усього Бевзюк отримав 15 тис. грн за кришування грального бізнесу в листопаді, грудні і січні.

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08 02 2017 07:52
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