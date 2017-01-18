Помічником Філатова став екс-IT-директор "ПриватБанку" Дубілет

Дубілет наголосив, що заради інтернет-порталу надання державних послуг громадянам iGov у Дніпрі він "готовий на все"

Колишній директор з інформаційних технологій "ПриватБанку" Дмитро Дубілет прийняв пропозицію стати радником міського голови Дніпра Бориса Філатова.

Про це Дубілет написав на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що вчора зустрічався з Філатовим та його заступником Янікою Мерило, щоб обговорити роботу інтернет-порталу надання державних послуг громадянам iGov у Дніпрі.

"Мер запропонував мені стати своїм радником, я із задоволенням погодився. Також нагадаю, що останні два роки я є радником керівника нашої ОДА", - наголосив Дубілет.

Він додав, що статуси і посади його не сильно турбують, втім вони реально допомагають впроваджувати iGov, а заради цього він "готовий на все".

Нагадаємо, після проведення націоналізації "ПриватБанку" Дмитро Дубілет звільнився.