ПОЛІТИКА НОВИНИКолишній директор з інформаційних технологій "ПриватБанку" Дмитро Дубілет прийняв пропозицію стати радником міського голови Дніпра Бориса Філатова.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Помічником Філатова став екс-IT-директор "ПриватБанку" Дубілет
Дубілет наголосив, що заради інтернет-порталу надання державних послуг громадянам iGov у Дніпрі він "готовий на все"
Дмитро Дубілет. Фото: rbc.ua
Про це Дубілет написав на своїй сторінці у Facebook.
Він зазначив, що вчора зустрічався з Філатовим та його заступником Янікою Мерило, щоб обговорити роботу інтернет-порталу надання державних послуг громадянам iGov у Дніпрі.
"Мер запропонував мені стати своїм радником, я із задоволенням погодився. Також нагадаю, що останні два роки я є радником керівника нашої ОДА", - наголосив Дубілет.
Він додав, що статуси і посади його не сильно турбують, втім вони реально допомагають впроваджувати iGov, а заради цього він "готовий на все".
Нагадаємо, після проведення націоналізації "ПриватБанку" Дмитро Дубілет звільнився.
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