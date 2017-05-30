Помічники Сергія Клюєва досі отримують зарплату, - ДОКУМЕНТ

Йдеться про суму майже в 300 тис грн

Помічники екс-депутата Сергія Клюєва, який проходять у справі Януковича і втік з України, досі отримують зарплату.

Про це йдеться у відповіді першого заступника керівника Апарату Верховної Ради Петра Боднара на запит Гліба Канєвського, керівника відділу протидії корупції Центру "Ейдос", повідомляє "Українська правда".

З 1 лютого 2016 року по 24 травня 2017 року Сергій Мальцев отримав 99,7 тис. гривень, Інна Маєвська 172,9 тис. гривень. Гроші вони отримали як помічники-консультанти Клюєва.

"Повідомляю, що за період роботи на посаді помічника-консультанта народного депутата України восьмого скликання Клюєва С.П. з 01.02.2016 по 24.05.2017 Мальцеву С.Т. була нарахована та виплачена заробітна плата у розмірі 99699 грн 22 копійки, Маєвській І.О. нарахована та виплачена заробітна плата у розмірі 172913 грн 42 копійки", - йдеться у відповіді.



Фото: pravda.com.ua

Окрім того, у ній зазначено, що Мальцеву та Маєвській не виплачували коштів на відпустки та матеріальну допомогу.

Нагадаємо, 28 січня Верховна Рада дала дозвіл на притягнення до відповідальності та арешт депутата Сергія Клюєва.

Клюєва хочуть заарештувати за оборудки з компанією "Танталіт", яка формально володіла резиденцією Віктора Януковича у Межигір'ї.

Депутатську недоторканість з Клюєва зняли ще в 2015 році, але він втік з України.