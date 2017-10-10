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Помічниця депутата від БПП Недави є членом політради партії Клименка

До того, як вступити в партію "Успішна країна", Олена Петряєва була членом "Партії регіонів"
Донеччанка Олена Петряєва, яка є помічницею народного депутата з фракції БПП Олега Недави, одночасно обіймає посаду члена політради партії "Успішна країна", яку очолює і фінансує колишній міністр доходів і зборів Олександр Клименко, який втік з України до Росії в лютому 2014 року після падіння режиму Януковича.
Помічниця депутата від БПП Недави є членом політради партії Клименка Олег Недава. Фото: chesno.org

Інформація опублікована на сайті партії Клименка, повідомляє "Четверта влада".

До того, як вступити в партію "Успішна країна", Олена Петряєва була членом "Партії регіонів" та очолювала Департамент охорони здоров'я в Донецькій ОДА в період губернаторства Андрія Шишацького.

На даний момент, згідно з даними сайту Posipaky.info, де міститься повна база помічників депутатів Верховної Ради, Олена Борисівна Петряєва працює помічником народного депутата з фракції "Блоку Петра Порошенка" Олега Недави.

Нагадаємо, що в грудні 2016 року народний депутат України, член фракції "Блок Петра Порошенка" Олег Недава виступив з відео-зверненням на захист Юрія Іванющенка.

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Олег Недава - родом з Макіївки. Народний депутат України, обраний по округу №53 (Донецька область). Член фракції "Блок Петра Порошенка".

Недава також є менеджером Юрія Іванющенка. У Іванющенка є інвестиційний корпоративний фонд "Нові технології", що керує його активами. Олег Недава в часи Януковича був директором цього фонду.

"Він відповідає за маленький округ на Донбасі, за відбілювання Іванющенка, за закриття для нього кримінальних справ, за частину грошей для відновлення Донбасу, які зникають в чорні дірки багатьох кишень", - зазначала  депутат Альона Шкрум.

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10 10 2017 15:53
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