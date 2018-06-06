Помічниця Логвинського допомагала "Золотому мандарину" компенсувати з бюджету борг Ахметова

Помічниця нардепа Геогрія Логвинського консультувала компанію "Золотий мандарин ойл" перед отриманням із держбюджету 54 млн грн боргу "Київенерго" за мазут. А потім її юридична фірма викупила іншу частину проблемного боргу.

На початку квітня 2018 року Національне антикорупційне бюро України оприлюднило фрагменти розмов, записані в рамках негласних слідчих дій в кабінеті очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Детективи понад місяць таємно записували розмови прокурора із усіма відвідувачами. Про це йдеться у розслідуванні Надії Бурдєй для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" (Bihus.info).

Так записали розмову Холодницького з нардепом від "Народного фронту" Георгієм Логвинським. За версією детективів НАБУ, Логвинський і Холодницький обговорювали справу щодо компанії "Золотий мандарин ойл". Провадження у цій справі порушене ще влітку 2017-го за фактом зловживання службовим становищем представниками Міністерства юстиції, що призвело до збитків державного бюджету України.

Нагадаємо, на початку 2016 року Мін’юст виплатив приватній фірмі "Золотий мандарину ойл" 54 млн грн давнього боргу “Київенерго” за 25 тис тон мазуту. “Київенерго” на той момент вже на 75% належало олігарху Ринату Ахметову. За кілька днів, за версією НАБУ, “Золотий мандарин ойл” перерахував ці гроші на фірми з ознаками фіктивності. У грудні 2017 року детективи обшукали у цій справі Міністерство юстиції.

Народний депутат Георгій Логвинський в інтерв’ю журналістам відмовився повідомити, про що чи говорив з очільником САП. Натомість заявив:

- Немає справи “Золотого мандарину”, де я фігурую. Я не фігурую ні як підозрюваний, ні як обвинувачений в даних справах

Сам нардеп дійсно не фігурує у справі, але фігурує його близьке оточення - рідний брат і помічниця. Під час розмови в кабінеті Холодницького, прокурор заспокоює нардепа і переконує, що він повністю контролює справу, а також обіцяє повідомити Логвинському про подальші слідчі дії.

За десять днів після публікації аудіозаписів прослуховування детективи НАБУ обшукали квартиру, в якій мешкає рідний брат народного депутата Логвинського - Ігор. Під час обшуку вилучили мобільний телефон в рамках кримінального провадження щодо “Золотого мандарину ойл” (№52017000000000361).

Компанію "Золотий мандарин ойл" ЗМІ пов’язують із нардепом Логвинським, але формальних зв’язків жодне видання не називає. Як з’ясували журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", особливу роль у справах компанії перед виплатою проблемного боргу відігравала помічниця Логвинського - адвокат Марія Швець. На запитання, чи консультувала вона представників "Золотого мандарину ойл" - нардеп відповів:

- Вона була в цій справі під кінець справи, коли мова йшла про господарську діяльність. Вона увійшла у цю справу.

Після першого успіху із "Золотим мандарином" і повернення йому приватного боргу з бюджетних коштів - юркомпанія "Анкіл" помічниці нардепа викупила другу порцію проблемного мазуту із тієї ж історії. Ідеться ще про 25 тис. тон пального на 55 млн грн, що зберігалося у "Київенерго".

Справа в тому, що у 2008 році ТОВ "Золотий мандарин ойл" передав Київенерго 75 тис. тон мазуту. Цей мазут "Золотий мандарин ойл" купив у ТОВ "Торговий дім “"Ресурси", але виплатив гроші тільки за третину пального, тож 50 тис. тон - залишилось у власності ТОВ "Торговий дім "Ресурси". Половину з них фірма продала, а половину залишила собі.

Свої 25 тис. тон мазуту Торговий дім “Ресурси” ще у 2008 році передав в заставу "Комерційному банку "Столиця", а банк продав права вимоги мазуту іншій фірмі - "І.С.Інвест". У 2016 -му пальне викупила компанія “Іссахар-Зевулун Імпорт-Експорт”. Це сталося через два місяці після успішного повернення Мінюстом боргу “Золотому мандарину”, який на той момент вже консультувала помічниця Логвинського.

Компанія “Ісаахар...” теж пов’язана із оточенням Логвинського. Співзасновником фірми донедавна був Слуцький Дмитро Єфимович. Чоловік зареєстрував свій автомобіль за адресою реєстрації дружини народного депутат Георгія Логвинського Ганни Юдкiвської. Сама компанія зареєстрована у селі Вишневе Київської області за однією адресою із компанією рідного брата нардепа Логвинського - Ігоря - "СОЮЗТОРГІНВЕСТ".

Наприкінці 2016-го "Іссахар-Зевулун Імпорт-Експорт" продав мазут "Юридичній компанії "Анкіл", співзасновниця якої - помічниця Логвинського Марія Швець. Вона є партнером адвокатської компанії “Золота середина”. І напряму представляє юридичну компанію у справі щодо проблемного мазуту.

Багаторічний борг “Київенерго” “Золотому мандарину” вдалося повернути коштом бюджету завдяки “мировій угоді” з представником Мінюсту. У липні 2015 року “Золотий мандарин” листом звернувся до Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Бориса Бабіна з пропозицією виплатити 54 млн грн боргу Київенерго з бюджету.

Через два дні після звернення уповноважений підписав із приватною фірмою Декларацію про мирне врегулювання спору. Цю декларацію він надіслав до Європейського суду з прав людини, де вже кілька років лежало звернення “Золотого мандарину”. Наступного дня суд зобов’язав Україну сплатити 54 млн грн.

Народний депутат Логвинський після Майдану був радником міністра юстиції Павла Петренка. Його дружина Ганна Юдківська - суддя Європейського суду з прав людини.