Помпео анонсував "найпотужніші в історії санції" проти Ірану

Державний секретар США Майк Помпео погрожує запровадити найсильніші в історії санкції проти Ірану, якщо його уряд не змінить курс.

Помпео закликав до створення нової ядерної угоди з Іраном після того, як президент Дональд Трамп вийшов з пакту 2015 року. Глава Держдепу каже, що адміністрація Трампа воліє укласти договір, який буде ратифікований Конгресом, повідомляє AP.

Помпео склав список з 12-ти "основних вимог" до Ірану, у якому йдеться про те, що Тегеран повинен припинити збагачення урану і обробку плутонію. Крім того, Іран повинен забезпечити "беззаперечний доступ до всіх ядерних об'єктів на всій території країни".

Помпео заявив, що Іран також має "визволити всіх громадян США", припинити підтримку повстанців-хуситів у Ємені, "вивести всі війська з Сирії" і припинити погрожувати Ізраїлю.