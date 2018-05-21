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Помпео анонсував "найпотужніші в історії санції" проти Ірану

Державний секретар США склав список з 12-ти "основних вимог" до Ірану
Державний секретар США Майк Помпео погрожує запровадити найсильніші в історії санкції проти Ірану, якщо його уряд не змінить курс.
Помпео анонсував "найпотужніші в історії санції" проти Ірану Фото: reuters.com

Помпео закликав до створення нової ядерної угоди з Іраном після того, як президент Дональд Трамп вийшов з пакту 2015 року. Глава Держдепу каже, що адміністрація Трампа воліє укласти договір, який буде ратифікований Конгресом, повідомляє AP.

Помпео склав список з 12-ти "основних вимог" до Ірану, у якому йдеться про те, що Тегеран повинен припинити збагачення урану і обробку плутонію. Крім того, Іран повинен забезпечити "беззаперечний доступ до всіх ядерних об'єктів на всій території країни".

Помпео заявив, що Іран також має "визволити всіх громадян США", припинити підтримку повстанців-хуситів у Ємені, "вивести всі війська з Сирії" і припинити погрожувати Ізраїлю.

Як відомо, 8 травня, президент США Дональд Трамп заявив під час виступу в Білому домі, що Сполучені Штати Америки вийдуть з ядерної угоди з Іраном і відновлять санкції проти нього.

 

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21 05 2018 18:57
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