Помпео анонсував "найпотужніші в історії санції" проти Ірану
Помпео закликав до створення нової ядерної угоди з Іраном після того, як президент Дональд Трамп вийшов з пакту 2015 року. Глава Держдепу каже, що адміністрація Трампа воліє укласти договір, який буде ратифікований Конгресом, повідомляє AP.
Помпео склав список з 12-ти "основних вимог" до Ірану, у якому йдеться про те, що Тегеран повинен припинити збагачення урану і обробку плутонію. Крім того, Іран повинен забезпечити "беззаперечний доступ до всіх ядерних об'єктів на всій території країни".
Помпео заявив, що Іран також має "визволити всіх громадян США", припинити підтримку повстанців-хуситів у Ємені, "вивести всі війська з Сирії" і припинити погрожувати Ізраїлю.
Як відомо, 8 травня, президент США Дональд Трамп заявив під час виступу в Білому домі, що Сполучені Штати Америки вийдуть з ядерної угоди з Іраном і відновлять санкції проти нього.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- "Спецконтингент, що підлягає виселенню" Так цинічно назвала Крим та його жителів радянська влада у документах 1944 року про переселення
- Деньги есть. Но вы держитесь. Без них