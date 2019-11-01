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Помпео обіцяє задіяти всі важелі, щоб повернути затриманого в Росії американця

"Американський народ повинен знати, що адміністрація Трампа сфокусована на тому, щоб з кожним американцем, затриманим у будь-якій точці світу, поводилися правильно"
Державний секретар США Майк Помпео пообіцяв, що адміністрація Дональда Трампа застосує всі важелі впливу на Росію, щоб затриманий в Москві громадянин США повернувся до своєї родини.
Помпео обіцяє задіяти всі важелі, щоб повернути затриманого в Росії американця Майк Помпео. Фото: АР

Про це Помпео заявив у інтерв'ю телеканалу Fox News, стенограму якого оприлюднив у п'ятницю Державний департамент США, повідомляє "Укрінформ".

"Американський народ повинен знати, що адміністрація Трампа сфокусована на тому, щоб з кожним американцем, затриманим у будь-якій точці світу, поводилися правильно, поводилися належним чином. А там, де цього не відбувається, ми застосуємо всі важелі американської могутності, щоб забезпечити їх благополучне повернення до своєї сім'ї", - зауважив глава американського зовнішньополітичного відомства.

При цьому він конкретно вказав: "Це стосується Росії". Він додав, що це також стосується будь-якого місця в усьому світі.

Водночас, Помпео не став коментувати деталі справи.

Нагадаємо, що державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео провів телефонну розмову з главою Православної церкви України митрополитом Епіфанієм.

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11 01 2019 23:15
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