Помпео заявив, що ніколи не визнає анексію Криму
Про це повідомляє “РБК-Україна”.
Помпео заявив на слуханнях у Сенаті, що за час перебування на посаді Держсекретаря він ніколи не визнає російську анексію Криму.
На питання: "Ви обіцяєте, що США за час вашого перебування на посаді Держсекретаря ніколи не визнає анексію Криму?", Помпео відповів: "Так, сенатор, я буду боротися, щоб цього не сталося. Це рішення президента, але так, такий крок був би абсолютно неприйнятним".
Крім того, він погодився з тим, що санкції накладені на Росію через її агресію в Україні повинні залишатися в силі до тих пір, поки Росія не виконає положення Мінських домовленостей і припинить свою агресію.
Під час слухань він заявив, що підтримує плани надати Україні летальну зброю.
Нагадаємо, 31 березня екс-директор ЦРУ Майк Помпео офіційно обійняв посаду держсекретаря США після того, як 13 березня Трамп звільнив з цієї посади Рекса Тіллерсона. На відміну від свого попередника, у Помпео немає розбіжностей з главою Білого дому.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?Або чому іноді варто поговорити про політику за партією шахів?
- Кандидат от района Солнцево. Что связывает Трампа с российскими ОПГДональд Трамп, в отношении которого продолжается расследование о сговоре с Кремлем, пытался выйти на российский рынок через Солнцевскую преступную группировку, а его контакты с российской организованной преступностью намного шире, чем предполагалось ранее