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Помпео заявив, що ніколи не визнає анексію Криму

Під час слухань він заявив, що підтримує плани надати Україні летальну зброю
Кандидат на пост держсекретаря США Майк Помпео погодився з тим, що санкції, накладені на РФ через її агресію в Україні, повинні залишатися в силі
Помпео заявив, що ніколи не визнає анексію Криму Фото:i.lb.ua

Про це повідомляє “РБК-Україна”.

Помпео заявив на слуханнях у Сенаті, що за час перебування на посаді Держсекретаря він ніколи не визнає російську анексію Криму.

На питання: "Ви обіцяєте, що США за час вашого перебування на посаді Держсекретаря ніколи не визнає анексію Криму?", Помпео відповів: "Так, сенатор, я буду боротися, щоб цього не сталося. Це рішення президента, але так, такий крок був би абсолютно неприйнятним".

Крім того, він погодився з тим, що санкції накладені на Росію через її агресію в Україні повинні залишатися в силі до тих пір, поки Росія не виконає положення Мінських домовленостей і припинить свою агресію.

Під час слухань він заявив, що підтримує плани надати Україні летальну зброю.

Нагадаємо, 31 березня екс-директор ЦРУ Майк Помпео офіційно обійняв посаду держсекретаря США після того, як 13 березня Трамп звільнив з цієї посади Рекса Тіллерсона. На відміну від свого попередника, у Помпео немає розбіжностей з главою Білого дому.

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13 04 2018 06:29
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