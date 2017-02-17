Пом’якшення санкції неприпустиме до повної деокупації України, - Порошенко
Про це він заявив у виступі на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє "Європейська правда".
Порошенко, що бере участь у конференції в рамках панелі "Майбутнє Заходу – занепад чи повернення?", закликав західних посадовців зберегти санкційну політику, запроваджену проти РФ.
"Пом'якшення санкцій до того, як Росія піде з Донбасу та Криму, лише підштовхне Росію до ще більшої агресії", - заявив, зокрема, він.
Порошенко також підкреслив, що Україна наполягає на необхідності участи офіційного Києва в усіх домовленостях щодо врегулювання конфлікту між Україною та РФ.
"Жодних домовленостей про Україну без України! Будь-яка домовленість з Путіним за спиною України лише призведе до ескалації ситуації", - заявив він.
Порошенко не зазначив, до кого конкретно спрямований заклик, але зауважив, що після нещодавньої ескалації на Донбасі є потреба наголосити на цьому принципі.
Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко на Мюнхенській конференції з питань безпеки пояснив особливості російської агресії. За його словами, Путін не бачить майбутнього України на політичній мапі Європи.
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