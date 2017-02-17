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Пом’якшення санкції неприпустиме до повної деокупації України, - Порошенко

Пом'якшення санкцій до того, як Росія піде з Донбасу та Криму, лише підштовхне Росію до ще більшої агресії
Президент Петро Порошенко наполягає на необхідності збереження санкцій, накладений на Росію, доки Росія не піде з Донбасу та Криму.
Пом’якшення санкції неприпустиме до повної деокупації України, - Порошенко Фото: expres.ua

Про це він заявив у виступі на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє "Європейська правда".

Порошенко, що бере участь у конференції в рамках панелі "Майбутнє Заходу – занепад чи повернення?", закликав західних посадовців зберегти санкційну політику, запроваджену  проти РФ.

"Пом'якшення санкцій до того, як Росія піде з Донбасу та Криму, лише підштовхне Росію до ще більшої агресії", - заявив, зокрема, він.

Порошенко також підкреслив, що Україна наполягає на необхідності участи офіційного Києва в усіх домовленостях щодо врегулювання конфлікту між Україною та РФ.

"Жодних домовленостей про Україну без України! Будь-яка домовленість з Путіним за спиною України лише призведе до ескалації ситуації", - заявив він.

Порошенко не зазначив, до кого конкретно спрямований заклик, але зауважив, що після нещодавньої ескалації на Донбасі є потреба наголосити на цьому принципі.

Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко на Мюнхенській конференції з питань безпеки пояснив особливості російської агресії. За його словами, Путін не бачить майбутнього України на політичній мапі Європи.

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