Помилка МіГ-23, продаж технологій та путін. Як СРСР та росія втратили авіапромисловість – Том Купер

Том Купер продовжує міні-серіал про повітряну війну росії проти України. У першій частині він розповів, чому падають російські літаки. Зараз – друга частина, і в ній він розповідає, чому російська авіація не друга, і навіть не третя у світі. Читайте – буде як завжди цікаво.

Війна в Україні, 8 листопада 2022 року: новини повітряної війни, частина 2, (поки що) основи.

Всім привіт!

Так, останні кілька днів ракетний наступ Суровікіна спричиняє відключення електроенергії в Україні; але ЗСУ продовжували наступати (і дуже наполегливо) на півночі Херсонщини, незважаючи на багнюку; вони продовжували знищувати російських резервістів - цього разу в районі Сватового; Суровікін успішно розтринькав дві БТГ при штурмі Павлівки на півдні Запорізької області, а ще 2000-3000 своїх резервістів путін перетворив на купу трупів в районі Бахмута (точніше: тепер вже на південь від міста). Але, я хотів би продовжити відповідати на ваші запитання щодо авіації, чому і як вона використовується в цій війні. І я збираюся продовжувати це робити через "пояснення передумов і контексту" – спочатку.

Чи варто дивуватися чому: тому що повітряна війна є не тільки найскладнішою формою війни, найскладнішою для оцінки і пояснення, але й тому, що на неї впливає дуже багато чинників, маса яких не є чимось очевидним. Якщо не знати передумов і контексту... вибачте: неможливо зрозуміти повітряну силу. Як мінімум, весь час очікуватимеш від різних "вундервафенів" чудес...

У першій частині цієї міні-серії я пояснив "основи-основи": щось на кшталт "Принципу №1" в радянському/російському проектуванні бойових літаків. Сьогодні я поясню декілька додаткових "основ", або щось на кшталт "Принципів №2-99". Насамперед, про те, як радянські, а потім і російські авіаконструктори задумували свій майбутній бойовий літак. Іншими словами: чому вони робили їх такими, якими вони їх робили.

Хочете вірте, хочете ні, але це було, насправді, "дуже просто".

Принаймні, на мою думку, немає кращого прикладу для цього, ніж тип, який випускався в найбільшій кількості, і в найбільшій кількості варіантів - за останні 20 років існування СРСР: МіГ-23. Звичайно, це може здатися "неактуальним", адже жодна зі сторін не застосовує МіГ-23 у цій війні в Україні. Однак, це "сімейство" бойових літаків є чудовим прикладом для всього, що відбувалося в цьому плані - і до, і після.

Чому я кажу "просто"? Тому що ще на початку 1960-х років, коли Генштаб шукав новий винищувач-перехоплювач (який мав замінити МіГ-21), він діяв дуже просто. Першочерговим об'єктом для нового типу мали стати Lockheed F-104 Starfighter та Republic F-105 Thunderchief.

Чому так? Генеральний штаб завжди планує за "найгіршим сценарієм". Найгіршим сценарієм для кінця 1950-х - початку 1960-х років була тотальна ядерна війна між НАТО і Варшавським договором. У разі такої війни СРСР і країни Варшавського договору повинні були очікувати, що ВПС НАТО в 1960-х роках (і пізніше) розгорнуть "тисячі" винищувачів F-104G Starfighter, озброєних тактичними ядерними боєголовками, в той час як ВПС США розгорнуть "щонайменше сотні" винищувачів F-105 Thunderchief, озброєних тактичними ядерними боєголовками.

За іронією долі, до такого висновку дійшов навіть не Генштаб: натомість, цього разу радянська сторона прислухалася до одного зі своїх замовників за кордоном. Це були єгиптяни. Починаючи з 1958 року (і ще декілька років після цього) єгиптяни вимагали винищувач-бомбардувальник, здатний нести бойове навантаження у 3000 кг на швидкості 1000 км/год (плюс) на дальність 500 км (плюс) - і це на низькому рівні. Радянський Союз спочатку сміявся, але потім, у 1959-1960 роках, НАТО почало закуповувати F-104G у великих кількостях, і Макнамара "нав'язав" новий "спільний ударний винищувач" - General Dynamics F-111 - як ВПС США, так і ВМС США. Радянський Союз вже не сміявся, а зрозумів, що незабаром він зіткнеться з "тисячами" тактичних винищувачів-бомбардувальників, кожен з яких нестиме "тисячі" ядерних бомб, рухаючись зі швидкістю 1000 км/год (і більше) і на дуже малих висотах - і що у нього немає засобів для боротьби з ними. Вони повинні були отримати винищувач-перехоплювач, здатний протистояти цій масивній загрозі, незважаючи ні на що.

Це, плюс те, що я згадував у частині 1, і стало тією комбінацією вимог, яка призвела до розробки МіГ-23.

Це стало початком своєрідної "традиції": відтоді радянський Генеральний штаб розробляв вимоги до майбутніх винищувачів-бомбардувальників і винищувачів-перехоплювачів точно таким же чином. "Візьміть льотно-тактичне керівництво на західний тип, якому ви хочете протистояти, перевірте максимальну швидкість, перевірте розгін, перевірте характеристики розвороту, і, "вуаля!": у вас є необхідні характеристики нового радянського винищувача. Він повинен був перевершити західний тип за характеристиками, навіть якщо для цього доведеться піти на численні компроміси. Ніщо інше, окрім аеродинамічних показників, не мало значення. Так з'явився МіГ-29 (на противагу General Dynamics F-16), так з'явився Су-27 (на противагу Grumman F-14 і McDonnell-Douglas F-15) і т. д.

Хоча це звучить просто, це складно реалізувати. Разом з вимогами до різноманітних "доповнень" (таких як короткий зліт і посадка, що призвело до встановлення крила зі змінною стріловидністю, вимога розробки імпульсно-допплерівської РЛС, здатної надійно виявляти і супроводжувати низьколітаючі цілі тощо) це призвело до того, що МіГ та інші залучені компанії витратили близько 10 років на розробку МіГ-23 в якості оперативного перехоплювача.

Ситуація не набагато відрізнялася - і не була кращою - щодо тактичних винищувачів-бомбардувальників: такі типи, як МіГ-23Б/БН і Су-17 - чуєте, чуєте: обидва призначені для транспортування бойового вантажу вагою 3000 кг зі швидкістю 1000 км/год на малій висоті - почали з'являтися лише на початку 1970-х років.

Проте на той час Захід був у процесі прийняття на озброєння абсолютно нового покоління набагато кращих винищувачів-бомбардувальників, які не лише базувалися на бойовому досвіді війни у В'єтнамі та повітряних війн на Близькому Сході, але й були повністю оснащені найсучаснішими високими технологіями. Це застало Радянський Союз зненацька: він перебував у процесі "друку" близько 5000 МіГ-23 і близько 1000 Су-17, але повільно усвідомлював, що початкові варіанти обох сімейств були застарілими ще до того, як вони надійшли на озброєння.

Більше того, на експорт було поставлено багато погано виготовлених і оснащених ранніх варіантів обох літаків, що призвело до їх великих втрат у різних локальних війнах і, як наслідок, до їх поганої репутації: коли з'явилися досконаліші варіанти - такі як МіГ-23МЛ, МіГ-27 або Су-22М-3/4 - було вже "запізно"....

Результат: початкові варіанти сімейств МіГ-23 і Су-17 фактично були морально застарілими до моменту надходження на озброєння. До того ж вони виявилися механічно ненадійними. Краще було б припинити їх розробку і відразу перейти до того, що згодом стало МіГ-29 і Су-27. Але Генштаб витратив на їх розробку стільки мільярдів рублів, що просто не міг повернутися назад (так само, як кількома роками раніше він не міг повернутися назад, витративши майже 50% радянського оборонного бюджету на розробку і будівництво лише одного атомного ударного підводного човна, повністю виготовленого з титану: дивіться, що НАТО назвало класом "Папа").

Тим не менш, Генеральний штаб врешті-решт зрозумів - і прийняв - необхідність розгортання робіт над абсолютно новим поколінням бойових літаків, і в середині 1970-х років віддав відповідні накази. Лише через кілька років сталася велика катастрофа: створені в результаті типи - МіГ-29, МіГ-31 і Су-27 - (і багато-багато інших систем озброєння, включаючи ЗРК С-300 "Вундерваффе") навіть не надійшли на озброєння радянських ВПС, але всі секрети їх радіоелектроніки та озброєння розкрив ЦРУ Адольф Толкачов, один з головних конструкторів-електронщиків конструкторського бюро "Фазотрон".

Описати обсяг завданої Толкачовим шкоди, власне, неможливо - хіба що крім одного: він зруйнував радянську бойову авіаційну промисловість, причому, як мінімум, на покоління вперед.

Ефект ОАК. Що повертає мене до OAK - корпорації, створеної у 2006 році за указом путіна, яка поглинула всі російські підприємства, що займаються розробкою і виробництвом літаків, вертольотів, їх двигунів і авіоніки, про які я згадував у частині 1. З самого початку ніхто - ні в росії, ні за її межами - не звертав уваги на ОАК, і для цього було кілька вагомих причин. Головною з них було те, що залучені компанії були зовсім не раді бути асимільованими, тим більше в "орган", який контролюється радою директорів, що складається виключно з фаворитів путіна. Дійсно, багато російських компаній продовжували рекламувати свою власну продукцію протягом багатьох років, ніби ніякого OAK не було взагалі. Але з роками хватка путіна ставала все міцнішою, а його рада директорів... - "чудова": поети, філософи, колишні кадебісти, заучки, які не здатні приймати жодних рішень без володимира Вволодимировича.... хто завгодно, але тільки не люди з досвідом роботи в бізнесі та галузях.

Єдиним членом правління, який мав досвід і навички управління промисловістю, був Михайло Погосян, якого путін врешті-решт вигнав.

До того ж виявилося, що російська авіаційна промисловість (як і весь високотехнологічний сектор) вже в 1990-х роках пережила масовий відтік мізків. Lockheed-Martin, наприклад, викупила не тільки всю документацію, але й усіх інженерів, які працювали над так і не народженим проектом Як-141 (планувалося, що це буде винищувач з вертикальним злетом і посадкою). Коли кілька років тому в OAK виникла ідея запустити подібний проект, то довелося усвідомити, що документації немає, а живих людей, які б володіли необхідними ноу-хау, не залишилося.

Тепер спробуйте керувати високотехнологічним підприємством, укомплектованим таким чином, комерційно успішно, і це на початку ХХІ століття...

Але, зачекайте. Подумаймо на крок далі, і зосередимося на тому, щоб з'єднати крапки над "і": озираючись назад, можна сказати, що завдяки путіну, все це в свою чергу означало, що Толкачов фактично спровокував лавину.

Лавину, яка не лише знищила останнє покоління радянських бойових літаків, але й була підсилена путіним і призвела до знищення перших двох поколінь російських бойових літаків - тобто тих типів, які могли/повинні були з'явитися, починаючи з 1990-х років. Це сталося тому, що, наполягаючи на тому, щоб контролювати все заради отримання надприбутків, путін не допустив розвитку власної електронної промисловості в російській федерації.

Оскільки цього було "недостатньо", путін довершив справу вторгненням в Україну в 2014 році. Це призвело до того, що Москва втратила зв'язок з близько 150 провідними науково-дослідними і дослідно-конструкторськими компаніями України, в тому числі з близько 40 підприємствами, які розробляли високотехнологічне озброєння для збройних сил російської федерації, насамперед, військово-повітряних сил.

Далі буде.

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