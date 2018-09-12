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Помилування Манафорта було б помилкою, - сенатор

У цьому році Пол Манафорт визнав провину за двома пунктами
Сенатор-республіканець Марко Рубіо в неділю заявив, що помилування президентом США Дональдом Трампом засудженого екс-глави його передвиборного штабу Пола Манафорта стало б помилкою.
Помилування Манафорта було б помилкою, - сенатор Фото: pravda.com.ua

"Я вважаю, це (помилування П.Манафорта - ІФ) було б неправильно і це було б величезною політичною помилкою", - сказав Марко Рубіо в ефірі телеканалу CNN, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Раніше в цьому році Пол Манафорт визнав провину за двома пунктами - в таємній змові та наданні впливу на свідків.

Відносно нього проводилося і інше розслідування, в рамках якого суд присяжних у серпні визнав Манафорта винним за вісьмома пунктами обвинувачення фінансового характеру. Правопорушення були виявлені спецпрокурором Робертом Мюллером, який розслідує передбачуване втручання РФ у американські вибори 2016 року.

Президент США Дональд Трамп у кінці листопада заявив, що вважає Пола Манафорта хорошою людиною і не виключає можливості його помилування.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що колишній директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Джеймс Комі збрехав під час закритого виступу перед комітетом палати представників США.

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09 12 2018 19:20
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