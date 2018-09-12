Помилування Манафорта було б помилкою, - сенатор
"Я вважаю, це (помилування П.Манафорта - ІФ) було б неправильно і це було б величезною політичною помилкою", - сказав Марко Рубіо в ефірі телеканалу CNN, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Раніше в цьому році Пол Манафорт визнав провину за двома пунктами - в таємній змові та наданні впливу на свідків.
Відносно нього проводилося і інше розслідування, в рамках якого суд присяжних у серпні визнав Манафорта винним за вісьмома пунктами обвинувачення фінансового характеру. Правопорушення були виявлені спецпрокурором Робертом Мюллером, який розслідує передбачуване втручання РФ у американські вибори 2016 року.
Президент США Дональд Трамп у кінці листопада заявив, що вважає Пола Манафорта хорошою людиною і не виключає можливості його помилування.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що колишній директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Джеймс Комі збрехав під час закритого виступу перед комітетом палати представників США.
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