Більше 100 тисяч боржників аліментів стали невиїзними З початку року дітям виплачено 840 млн грн аліментів, із них 241 млн грн завдяки запровадженим новаціям

За два місяці дії закону про примусову сплату аліментів Міністерство юстиції України видало 116 тисяч заборон на виїзд за кордон і керування авто через заборгованість з аліментів, повідомляє прес-служба Міністерства юстиції.

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"За 2 місяці дії закону #ЧужихДітейНеБуває дії ми побачили реальні результати, які перевершили усі найоптимістичніші прогнози. Лише з початку року дітям виплачено 840 млн грн аліментів, із них 241 млн грн завдяки запровадженим новаціям", – зауважила заступник Міністра юстиції Світлана Глущенко. Також з 6 лютого в Україні діє так звана #ДошкаГаньби – публічний реєстр неплатників аліментів. У нього внесли близько 196 тисяч боржників. Нагадаємо, арештоване майно боржників аліментів почали продавати на онлайн-аукціоні OpenMarket. ЧИТАЙТЕ: Ціна дитинства. Як зміниться відповідальність за несплату аліментів, - ІНФОГРАФІКА Як відомо, 7 грудня Верховна Рада заборонила керувати автівкою, виїжджати за кордон і полювати тим батькам, які понад півроку не сплачують аліменти.

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