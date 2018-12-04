CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа два місяці дії закону про примусову сплату аліментів Міністерство юстиції України видало 116 тисяч заборон на виїзд за кордон і керування авто через заборгованість з аліментів, повідомляє прес-служба Міністерства юстиції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Більше 100 тисяч боржників аліментів стали невиїзними
З початку року дітям виплачено 840 млн грн аліментів, із них 241 млн грн завдяки запровадженим новаціям
Фото: GettyImages / Sean Gallup
"За 2 місяці дії закону #ЧужихДітейНеБуває дії ми побачили реальні результати, які перевершили усі найоптимістичніші прогнози. Лише з початку року дітям виплачено 840 млн грн аліментів, із них 241 млн грн завдяки запровадженим новаціям", – зауважила заступник Міністра юстиції Світлана Глущенко.
Також з 6 лютого в Україні діє так звана #ДошкаГаньби – публічний реєстр неплатників аліментів. У нього внесли близько 196 тисяч боржників.
Нагадаємо, арештоване майно боржників аліментів почали продавати на онлайн-аукціоні OpenMarket.
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Як відомо, 7 грудня Верховна Рада заборонила керувати автівкою, виїжджати за кордон і полювати тим батькам, які понад півроку не сплачують аліменти.
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12 04 2018 17:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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