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Понад 100 осіб загинули внаслідок помилкового бомбардування табору біженців у Нігерії

Фатальна помилка забрала життя понад ста осіб
Нігерійський військовий реактивний літак помилково скинув бомби на табір біженців, загинули понад 100 осіб.
Понад 100 осіб загинули внаслідок помилкового бомбардування табору біженців у Нігерії Фото:ukrinform.ua

Нігерійський військовий реактивний літак помилково розбомбив табір біженців, - повідомляє Independent. 

У результаті фатальної помилки загинули понад 100 осіб.

Раніше, в Нігерії на парафіян у місті Уйо (штат Аква-Ібом) обвалився дах церкви. Кількість загиблих - 160 осіб.

Інцидент стався в суботу, 10 грудня, під час церемонії висвячення єпископа місцевої церкви. Повідомляється, що церкву добудовували поспіхом, аби встигнути до церемонії. Металеві конструкції, з яких був виготовлений дах будівлі, впали через півгодини після початку богослужіння. Сам єпископ, а також присутній на церемонії губернатор штату Аква-Ібом, в якому розташоване місто Уйо, не постраждали.

Влада штату обіцяє ретельно розслідувати можливе порушення стандартів під час будівництва церкви.

 
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17 01 2017 19:38
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