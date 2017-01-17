Понад 100 осіб загинули внаслідок помилкового бомбардування табору біженців у Нігерії
Нігерійський військовий реактивний літак помилково розбомбив табір біженців, - повідомляє Independent.
У результаті фатальної помилки загинули понад 100 осіб.
Раніше, в Нігерії на парафіян у місті Уйо (штат Аква-Ібом) обвалився дах церкви. Кількість загиблих - 160 осіб.
Інцидент стався в суботу, 10 грудня, під час церемонії висвячення єпископа місцевої церкви. Повідомляється, що церкву добудовували поспіхом, аби встигнути до церемонії. Металеві конструкції, з яких був виготовлений дах будівлі, впали через півгодини після початку богослужіння. Сам єпископ, а також присутній на церемонії губернатор штату Аква-Ібом, в якому розташоване місто Уйо, не постраждали.
Влада штату обіцяє ретельно розслідувати можливе порушення стандартів під час будівництва церкви.
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