Понад 100 осіб загинули внаслідок помилкового бомбардування табору біженців у Нігерії

Нігерійський військовий реактивний літак помилково скинув бомби на табір біженців, загинули понад 100 осіб.

Нігерійський військовий реактивний літак помилково розбомбив табір біженців, - повідомляє Independent.

У результаті фатальної помилки загинули понад 100 осіб.

Раніше, в Нігерії на парафіян у місті Уйо (штат Аква-Ібом) обвалився дах церкви. Кількість загиблих - 160 осіб.

Інцидент стався в суботу, 10 грудня, під час церемонії висвячення єпископа місцевої церкви. Повідомляється, що церкву добудовували поспіхом, аби встигнути до церемонії. Металеві конструкції, з яких був виготовлений дах будівлі, впали через півгодини після початку богослужіння. Сам єпископ, а також присутній на церемонії губернатор штату Аква-Ібом, в якому розташоване місто Уйо, не постраждали.

Влада штату обіцяє ретельно розслідувати можливе порушення стандартів під час будівництва церкви.