CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ зв'язку з можливим виверженням вулкана Агунг на острові Балі влада оголосила масштабну евакуацію, а свої будинки покинули понад 10 тис. осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Понад 10 тис людей евакуювали з острова Балі через загрозу виверження вулкана
Фахівці поки що не готові назвати точний час виверження вулкана
ІНДОНЕЗІЯ, Каро. Вулкан гори Sinabung. Фото: AFP
Розпочалася евакуація населення в радіусі 9 км вулкана. Як заявили в індонезійському Національному агентстві з надзвичайних ситуацій, виверження вулкана "є неминучим", однак коли саме воно станеться, фахівці стверджувати не готові, інформує The Guardian.
У відомстві заявили, що в населених пунктах поблизу вулкана не залишилося місцевого населення і туристів. Їх розмістили в родичів, у тимчасових притулках і спортзалах.
Останнє масштабне виверження вулкана Агунг було зафіксовано в 1963 році. Тоді загинула понад тисяча осіб.
Нагадаємо, що в італійському Неаполі сім'я - 12-річний син, його мати і батько - загинули, упавши в кратер вулкана Сольфатара.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 09 2017 17:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа