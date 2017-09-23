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Понад 10 тис людей евакуювали з острова Балі через загрозу виверження вулкана

Фахівці поки що не готові назвати точний час виверження вулкана
У зв'язку з можливим виверженням вулкана Агунг на острові Балі влада оголосила масштабну евакуацію, а свої будинки покинули понад 10 тис. осіб.
Понад 10 тис людей евакуювали з острова Балі через загрозу виверження вулкана ІНДОНЕЗІЯ, Каро. Вулкан гори Sinabung. Фото: AFP

Розпочалася евакуація населення в радіусі 9 км вулкана. Як заявили в індонезійському Національному агентстві з надзвичайних ситуацій, виверження вулкана "є неминучим", однак коли саме воно станеться, фахівці стверджувати не готові, інформує The Guardian.

У відомстві заявили, що в населених пунктах поблизу вулкана не залишилося місцевого населення і туристів. Їх розмістили в родичів, у тимчасових притулках і спортзалах.

Останнє масштабне виверження вулкана Агунг було зафіксовано в 1963 році. Тоді загинула понад тисяча осіб.

Нагадаємо, що в італійському Неаполі сім'я - 12-річний син, його мати і батько - загинули, упавши в кратер вулкана Сольфатара.

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23 09 2017 17:51
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