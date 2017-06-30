Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Понад 12 тисяч абітурієнтів зареєструвалися за перший день вступної кампанії

Створення електронних кабінетів триватиме до 25 липня
За перший день вступної кампанії в Україні електронні кабінети створили понад 12 тисяч абітурієнтів.
Понад 12 тисяч абітурієнтів зареєструвалися за перший день вступної кампанії Фото: akcent.org.ua

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки.

"12 тис. 850 вступників успішно зареєстрували власні електронні кабінети. Уже з 12 липня через ці кабінети буде відкрито подання електронних заяв на вступ до вишів", – йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що труднощі з реєстрацією електронних кабінетів виникають переважно у тих вступників, які мають помилки в персональних даних у сертифікатах ЗНО чи атестатах. Наприклад, коли не збігаються прізвище, ім'я чи по батькові в паспорті та тій інформації, яка подавалася під час реєстрації на ЗНО. У такому разі вступнику необхідно звернутися за техпідтримкою до ДП "Інфоресурс" за телефоном (044) 239-86-18  або електронною поштою ez@inforesurs.gov.ua.

З інструкцією зі створення електронних кабінетів вступників можна ознайомитися тут.

Створення електронних кабінетів триватиме до 25 липня.

Нагадаємо, мешканці тимчасово окупованої території АР Крим та Севастополя, а також території проведення АТО можуть вступити до вищих навчальних закладів України за спрощеною процедурою через освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 06 2017 13:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.