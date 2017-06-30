Понад 12 тисяч абітурієнтів зареєструвалися за перший день вступної кампанії

За перший день вступної кампанії в Україні електронні кабінети створили понад 12 тисяч абітурієнтів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки.

"12 тис. 850 вступників успішно зареєстрували власні електронні кабінети. Уже з 12 липня через ці кабінети буде відкрито подання електронних заяв на вступ до вишів", – йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що труднощі з реєстрацією електронних кабінетів виникають переважно у тих вступників, які мають помилки в персональних даних у сертифікатах ЗНО чи атестатах. Наприклад, коли не збігаються прізвище, ім'я чи по батькові в паспорті та тій інформації, яка подавалася під час реєстрації на ЗНО. У такому разі вступнику необхідно звернутися за техпідтримкою до ДП "Інфоресурс" за телефоном (044) 239-86-18 або електронною поштою ez@inforesurs.gov.ua.

З інструкцією зі створення електронних кабінетів вступників можна ознайомитися тут.

Створення електронних кабінетів триватиме до 25 липня.

Нагадаємо, мешканці тимчасово окупованої території АР Крим та Севастополя, а також території проведення АТО можуть вступити до вищих навчальних закладів України за спрощеною процедурою через освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна".