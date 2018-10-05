Понад 1,3 мільйона незаконних грошей конфіскували у партій

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило про передачу до державного бюджету України конфіскованих за рішенням суду коштів незаконних внесків до політичних партій

Такі дані озвучила член Національного агентства з питань запобігання корупції, екс-очільниця агентства Наталія Корчак під час презентації аналізу Звітів політичних партій про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру за 2017 рік.

"Національне агентство за минулий період поповнило держбюджет на суму більше 1,3 млн гривень. З невеликим розривом серед порушників знаходиться Аграрна партія України та Всеукраїнське об'єднання патріотів "УКРОП". Ми розуміємо, що на сьогодні ці партії не знаходяться на державному фінансуванні, але ми прекрасно розуміємо, що такі партії формують політичний клімат і будуть активними учасниками наступних виборчих перегонів", - заявила Наталія Корчак.

Так, відповідно до результатів аналізу звітів політичних партій, у Аграрної партії України за рішенням суду було конфісковано кошти на суму 500 800 грн, в Українського об'єднання патріотів "УКРОП" - 468 947 грн, в об'єднання "Самопоміч" - 134 168 грн, Конгресу українських націоналістів - 101 652 грн, Прогресивної соціалістичної партії України - 42 620 грн.

Водночас Корчак зауважила, що через затягування у судах строків накладення адміністративних штрафів лише на одному прикладі з позовом щодо конфіскації коштів в політичної партії "Свобода" (через порушення порядку отримання внеску) в бюджет не надійшло понад 2 мільйони гривень.

Нагадаємо, що член Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак запевняє, що не має впливу на хід перевірки Нацагентством її декларації.