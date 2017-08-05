Понад 140 осіб затримали в Парижі під час протестів проти результатів виборів
Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформацію правоохоронних органів.
"Затримані в Менільмонтан, північно-східному окрузі Парижа, були звинувачені в скоєнні злочинів, починаючи від закидання правоохоронців метальними снарядами до пошкодження майна", – йдеться в повідомленні.
Демонстранти протестували як проти новообраного президента Еммануеля Макрона, так і проти його оппонентки – Марін Ле Пен.
Як повідомляє газета Le Parisien, після оголошення результатів у центрі столиці Франції зібралося близько 300 осіб, дев'ять учасників протесту були взяті під варту. Акції протесту також відбулися в Нанті, Греноблі і Страсбурзі.
Фото: twitter.com/CarlierRmi
Фото: twitter.com/CarlierRmi
Протести переросли у сутички з поліцією, правоохоронці застосували сльозогінний газ.
Нагадаємо, лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон здобув перемогу під час другого туру президентських виборів у Франції, що відбувся 7 травня. Після опрацювання 100% бюлетенів Макрон набрав 66,06%, або 20,7 млн. голосів виборців.
За лідера "Національного фронту" Марін Ле Пен проголосували 33,94%, або 10,6 млн. французів.
Макрон вперше звернувся до Франції після оголошення попередніх результатів голосування у неділю, 7 травня.
Церемонія інавгурації новообраного президента Франції відбудеться 14 травня.
У неділю, 7 травня, в столиці Франції Парижі з площі перед Лувром провели евакуацію людей, поліція оточила площу, де кандидат в президенти Франції Еммануель Макрон запланував відзначити свою перемогу на виборах.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків