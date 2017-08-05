Понад 140 осіб затримали в Парижі під час протестів проти результатів виборів

Після оприлюднення результатів виборів президента Франції у Парижі розпочалися протести.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформацію правоохоронних органів.

"Затримані в Менільмонтан, північно-східному окрузі Парижа, були звинувачені в скоєнні злочинів, починаючи від закидання правоохоронців метальними снарядами до пошкодження майна", – йдеться в повідомленні.

Демонстранти протестували як проти новообраного президента Еммануеля Макрона, так і проти його оппонентки – Марін Ле Пен.

Як повідомляє газета Le Parisien, після оголошення результатів у центрі столиці Франції зібралося близько 300 осіб, дев'ять учасників протесту були взяті під варту. Акції протесту також відбулися в Нанті, Греноблі і Страсбурзі.



Фото: twitter.com/CarlierRmi



Фото: twitter.com/CarlierRmi

Протести переросли у сутички з поліцією, правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Нагадаємо, лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон здобув перемогу під час другого туру президентських виборів у Франції, що відбувся 7 травня. Після опрацювання 100% бюлетенів Макрон набрав 66,06%, або 20,7 млн. голосів виборців.

За лідера "Національного фронту" Марін Ле Пен проголосували 33,94%, або 10,6 млн. французів.

Макрон вперше звернувся до Франції після оголошення попередніх результатів голосування у неділю, 7 травня.

Церемонія інавгурації новообраного президента Франції відбудеться 14 травня.

У неділю, 7 травня, в столиці Франції Парижі з площі перед Лувром провели евакуацію людей, поліція оточила площу, де кандидат в президенти Франції Еммануель Макрон запланував відзначити свою перемогу на виборах.