Понад 170 смертників ІДІЛ готові здійснити теракти в ЄС, - Інтерпол
Інтерпол розповсюдив список з 173 бойовиків-смертників ІДІЛ, які були навчені здійснювати теракти в Європі, щоб помститися за військові поразки угруповання на Близькому Сході, повідомляє The Guardian.
Список складений на основі відомостей, зібраних американськими спецслужбами в регіонах Сирії та Іраку, звільнених від ІДІЛ.
Ці дані пізніше були передані ФБР, а потім й Інтерполу.
Повідомляється, що список містить імена потенційних смертників, дати їх приєднання до ІДІЛ, останнє місце проживання, включаючи дані про мечеті, в яких вони молилися, та їхні фотографії.
Видання відзначає, що наразі немає жодних підтверджень того, що особи зі списку в'їхали на територію Європи.
Нагадаємо, що Пакистан у неділю, 16 липня, заявив про початок нової військової операції проти "Ісламської держави" поблизу кордону з Афганістаном.
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