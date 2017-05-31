Понад 1,7 тис. біженців загинуло в Середземному морі з початку року, - ООН
"Маршрут з Північної Африки до Італії через центральне Середземномор'я є найнебезпечнішим для мігрантів та біженців. З початку 2017 року на цьому шляху загинули більше 1720 мігрантів і біженців. Вже в цьому році до європейських берегів Середземним морем припливли вже 60 тисяч біженців і мігрантів", - повідомило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, йдеться на сайті Центру новин ООН.
Минулого тижня біля італійських берегів було врятовано 9500 осіб, до цих берегів рятувальники доставили 50 тіл. Десятки шукачів притулку вважаються зниклими без вісті, про їхню долю нічого не відомо.
Нагадаємо, в 2016 році біля берегів Середземного моря потонули 3740 біженців, які намагалися дістатися до берегів Європи.
За першу половину 2016 року до Європи морським шляхом прибули понад 210 тис. біженців.
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