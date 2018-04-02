Понад 200 тисяч авто з іноземною реєстрацію перебувають на території України незаконно, – ДФС
Про це повідомляє Державна фіскальна служба України.
Упродовж 2017 року в Україну завезли понад 958,5 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією. З них більше 209,6 тис. авто ввезено у режимі "транзиту" та майже 748,9 тис. автомобілів – у режимі "тимчасового ввезення".
Із завезених у режимі "транзиту" 100,9 тис. авто, які фактично перебувають на митній території України, понад 82,2 тис. – з порушенням терміну.
Із 324,5 тис. транспортних засобів, ввезених в режимі "тимчасового ввезення", понад 164,2 тис. перебувають на митній території України з порушенням терміну.
До Топ-5 країн-членів ЄС, з яких були завезені транспортні засоби станом на 31 січня 2018, увійшли Польща (110,7 тис. авто), Литва (51,7 тис.), Німеччина (19,8 тис.), Болгарія (14,1 тис.), Чехія (13,1 тис.).
Загалом, упродовж 2017 року митниці ДФС щодо громадян за ст. 470 Митного кодексу України (порушення термінів транзиту) склали 18 394 протоколи, за якими застосували 109,3 млн грн штрафів. За ст. 481 Митного кодексу України (порушення термінів тимчасового ввезення) – 4 360 протоколів із сумою штрафів на 56,3 млн грн.
Нагадаємо, у 2017 році 18,5% усіх придбаних держслужбовцями авто виявилися купленими в іноземних громадян або компаній.
Сьогодні, 4 лютого, в Києві власники нерозмитнених авто провели акцію за зміну умов митного законодавства і створення вигідної системи розмитнення.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа