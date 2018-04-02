Понад 200 тисяч авто з іноземною реєстрацію перебувають на території України незаконно, – ДФС

До Топ-5 країн-членів ЄС, з яких були завезені транспортні засоби, увійшли Польща, Литва, Німеччина, Болгарія та Чехія

Станом на 31 січня 2018 року на території України загалом перебуває майже 425,4 тисяч транспортних засобів з іноземною реєстрацією. З них з порушенням терміну – понад 246,4 тисяч авто.

Про це повідомляє Державна фіскальна служба України.

Упродовж 2017 року в Україну завезли понад 958,5 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією. З них більше 209,6 тис. авто ввезено у режимі "транзиту" та майже 748,9 тис. автомобілів – у режимі "тимчасового ввезення".

Із завезених у режимі "транзиту" 100,9 тис. авто, які фактично перебувають на митній території України, понад 82,2 тис. – з порушенням терміну.

Із 324,5 тис. транспортних засобів, ввезених в режимі "тимчасового ввезення", понад 164,2 тис. перебувають на митній території України з порушенням терміну.

До Топ-5 країн-членів ЄС, з яких були завезені транспортні засоби станом на 31 січня 2018, увійшли Польща (110,7 тис. авто), Литва (51,7 тис.), Німеччина (19,8 тис.), Болгарія (14,1 тис.), Чехія (13,1 тис.).

Загалом, упродовж 2017 року митниці ДФС щодо громадян за ст. 470 Митного кодексу України (порушення термінів транзиту) склали 18 394 протоколи, за якими застосували 109,3 млн грн штрафів. За ст. 481 Митного кодексу України (порушення термінів тимчасового ввезення) – 4 360 протоколів із сумою штрафів на 56,3 млн грн.

Нагадаємо, у 2017 році 18,5% усіх придбаних держслужбовцями авто виявилися купленими в іноземних громадян або компаній.

Сьогодні, 4 лютого, в Києві власники нерозмитнених авто провели акцію за зміну умов митного законодавства і створення вигідної системи розмитнення.