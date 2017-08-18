Понад 20 київських паркувальників, які продовжували вимагати у водіїв готівку, звільнили

Водіям нагадують, що тепер оплата паркування здійснюється виключно через паркомати, а також за допомогою спеціального талона або мобільного додатка

У Києві звільнили понад 20 паркувальників, які продовжували вимагати у водіїв оплату готівкою, незважаючи на заборону.

"На багатьох парковках стоять співробітники КП "Київтранспарксервіс" і нахабно під різними приводами намагаються виманити у водіїв готівку. Іноді ці люди можуть представлятися інспекторами, контролюючими оплату, однак у інспекторів інша уніформа і у їх функції не входить збір грошей. Ми вже звільнили понад 20 таких "помічників", - заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє прес-служба міськадміністрації.

Раніше КМДА спільно з поліцією провела рейд проти шахраїв-паркувальників.

Зазначимо, Київ з 10 серпня повністю перейшов на безготівкову оплату паркування. Оплатити паркування з цього дня можна через паркомат, за допомогою смс, мобільного додатка або спеціального талону. При цьому самих паркувальників – близько 400 працівників – пообіцяли не звільняти, а перепрофілювати: вони будуть облаштовувати паркувальні майданчики і паркомати, а також надаватимуть роз'яснення водіям.

Довідка:

Тариф за паркування: І зона – 10 грн/год, II зона – 7 грн/год, ІІІ зона – 5 грн/год.

Вартість місячної карти: І зона – 630 грн, II зона – 441 грн, III зона – 315 грн.

Кількість паркувальних майданчиків у Києві – 220, на них 6 тис. денних паркувальних місць.

Нагадаємо, з 10 серпня столиця переходить на безготівкову оплату паркування: водії можуть оплатити її через паркомат, sms або придбати місячний талон.